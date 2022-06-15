張善政赴復興區請益取泰雅族名 全場喊「重返執政」

國民黨桃園市長參選人張善政（右）復興區請益、區長游正英（右）幫取泰雅族名。（記者李容萍攝）

2022/06/15 14:36

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政今（15）日上午前往復興區拜會請益，復興區長游正英以黨部主委身分親迎，還當場幫張取了泰雅族原住民名「尤命（Yu Min）」，象徵堅毅不拔的精神；張致詞感謝游區長幫他取了一個泰雅族的名字，還說從現在開始他跟區長及代表會副主席就是異父異母但同名的兄弟。

游正英致詞表示，「當區長當了3年多，感覺很孤單，希望這次選戰國民黨能大獲全勝，讓國民黨對鄉親們的愛能夠在桃園這片土地上造福民眾」，包括市議員簡志偉、陳瑛、李柏坊、區民代表會副主席張倉豪、復興區農會理事長曾鴻姿、復興區民眾服務社理事長魏煜人及多位里長、耆老都出席力挺，全場並高喊「重返執政，張善政」、「張善政加油」等口號，場面熱絡。

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張善政說，最近下了好幾波大雨造成農作物損失，尤其適逢復興區水蜜桃的產季，許多農民真是心如刀割，因為自己有在花蓮耕作，所以很能感同身受農民的辛勞。對於農損的部分，除了農委會有提供農損的災害補助，市府也應該有所表示，未來會站在農民的立場與大家一起來承擔。另外也會協助農民將好的農產品推銷到外地，實實在在的照顧偏鄉農民。

張善政憶及2012年擔任科技政務委員時，就曾想說怎麼樣可以用科技的方法幫助偏鄉的朋友，第一個想到就是偏鄉醫療上不方便，當時與桃園升格前的復興鄉衛生所主任林德文合作，將復興區作為遠距醫療的示範鄉鎮，透過天線、網路及巡迴醫療車等設備來為後山的鄉親看診，這完全是基於對桃園的感情所付出的行動，所以他對復興區完全不陌生。

張善政還說，復興區面積很大，人口比較少。但分配資源的時候不能只看人口，也要看區域的大小，復興區這邊有很多建設還可以加強。未來舉凡老年醫療、壯年就業、小朋友的教育他都有一套完整的政見，要讓復興區的鄉親日子過得更好，精神上面過得更好，物資、交通更方便，土地的使用也更有彈性。

國民黨桃園市長參選人張善政（中）復興區請益、區長游正英（右）等人親自迎接。（記者李容萍攝）

國民黨桃園市長參選人張善政（中）復興區請益與地方座談。（記者李容萍攝）

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