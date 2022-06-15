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    網路民調林智堅合體鄭文燦「險勝」 張善政：到底誰在選桃市長？

    網路民調林智堅、鄭文燦合體聲勢高，張善政（左2）受訪反問：誰選市長？（記者李容萍攝）

    網路民調林智堅、鄭文燦合體聲勢高，張善政（左2）受訪反問：誰選市長？（記者李容萍攝）

    2022/06/15 14:54

    〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政今（15）日上午前往復興青年活動中心拜會地方人士和請益座談，針對網路有一份民調，當民進黨派出新竹市長林智堅選桃園市長，加上桃園市長鄭文燦的拉抬，林將以44.7％的支持度險勝國民黨桃園市長參選人張善政的42.8％。張善政上午被問到看法，反問「我要問，到底是誰在選桃園市長？」

    根據「QuickseeK」快析輿情資料庫統計，民進黨桃園市長潛在人選包含林智堅、綠委鄭運鵬、前綠委鄭寶清與黃適卓等人網路聲量表現，以林的總聲量為最高，佔46.4％，鄭運鵬以42％居次，最先表態參選的黃適卓與鄭寶清以6.4％與5.1％排在後面；該民調顯示，當民進黨派出林智堅加上鄭文燦的拉抬效果，才能獲得中間選民的青睞，對抗張善政所帶來的海嘯效應，林將以44.7％的支持度險勝張的42.8％。

    對此，張善政表示，民調其實是網路聲量調查，鄭文燦的70％成聲量加上林智堅的30％聲量，不是所謂的傳統民調，聲量調查的加權比重，鄭文燦佔了70％，要請問到底是誰在選市長？大家自己看的清楚。

    另外，有關前台北市議員羅智強在桃園行腳最後一天2人將合體，以及是否邀羅加入團隊輔選？張善政表示，兩邊還沒講那麼遠，現在是彼此釋出足夠的善意，是他主動表達在羅的桃園行腳最後一天，能否參加，羅也說很樂意邀請他加入行列，雙方一拍即合，「2人的誠意、善意都到了」。

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