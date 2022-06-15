台南第一選區婦女保障名額1票就當選？ 選委會說分明

南市議員沈家鳳說，一票就當選的設法，對她傷害非常大，且有意圖使人不當選之嫌。（記者蔡文居攝）

2022/06/15 13:39

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員第一選區（大新營區）應選5席，包括一席婦女保障名額。目前當地女性女選人只有一人參選，外傳只要一票就當選，民進黨市議員沈家鳳今天特別澄清，目前還未登記，她深信一定還會有其他女性候選人參選。南市選委會說明，如果選區內有婦女保障名額，而且只有一名女性參選，確實一票就能當選，但迄今還沒有發生過這樣的案例。

大新營選區目前各黨派參選人，只有民進黨市議員沈家鳳一名為女性參選人，其他都是男性，目前國民黨正積極物色女性人選投入參選，避免發生民進黨參選人一票就當選。

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對於外傳未來可能一票就當選，沈家鳳今天表示，真的會有一票就當選嗎？現在選舉都還沒開始登記，外界這種傳言，對她傷害非常大，且有意圖使人不當選之嫌。

根據地方制度法規定，各選區議員名額達4人者，應有婦女當選名額1人。基於保障婦女當選的精神，如有1名婦女當選名額的選舉區，僅有1名婦女候選人時，無論該候選人得票數多少均為當選。至選罷法中規定，候選人所得票數須達「最低當選票數」的規定，並不適用婦女當選名額。

南市選委會表示，根據上述的規定，如果選區內有婦女保障名額，而且只有一名女性參選，確實一票就能當選。

沈家鳳說，對手在背後放話很不可取，因為民進黨支持者很可愛，誰危險就會主動分票搶救誰，當大家不知道還有其他女性人選參選時，會誤以為她只要一票就當選，屆時她一定會控告對手違反選罷法，意圖使人不當選。

沈家鳳說，不管有無其他參選人，她會依照自己的步伐競選，絕沒有躺著選的問題，屆時一定還會有其他女性候選人，她也希望有人來參選。

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