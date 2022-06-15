中市議會臨時會6/23召開 擬審查112.82億追加預算

中市議會6月23日將召開臨時會，預計審查市府112.82億追加預算，包括紓困、振興等項目。（記者蘇金鳳攝）

2022/06/15 13:38

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會第7次定期會已於日前休會，市議會將在6月23日召開為期9天的臨時會，進行市府的追加減預算及法案的審議，並進行專案報告，而市府的追加預算共112.82億元，包含3億元的紓困、4億5千萬的振興及11億元防疫預算，其餘為墊付款及公務員的調薪預算。

此外，此次的臨時會安排一天的專案報告，議長裁示國、民兩黨各提兩案，無黨籍及超黨派各提一案，但是民進黨市議員黃守達及賴佳微表示，民進黨黨內經整理已提出5案，會提出來表示有其時效性及重要性，建議議會全部納入。

請繼續往下閱讀...

議長張清照表示，專案報告只安排1天，民進黨5案全部納入討論不完，臨時會過2週就是定期會可以再納入，國民黨市議員林汝洲也建議在定期會時再納入即可，不然藍綠可加一案。

民進黨團總召江肇國表示，定期會有業務質詢，還有其他議題，建議議長要將黨團5案全部納入。

張清照裁示國、民兩黨各加一案專題報告的內容，加上無黨籍及超黨派則共有8案。

臨時會將從6月23日至7月1日共召開9天，此次臨時會最重要是審查市府追加減預算。副市長黃國榮表示，此次臨時會除了有自治條例要審查，還有追加減預算的審查。

黃國榮表示，此次市府所提的追加減預算針對疫情為112.82億元，包括包含3億元的紓困、4億5千萬的振興及11億元防疫預算等，還有墊付款、配合款及公務員的調薪，因中市財務健全 因此不必要舉債。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法