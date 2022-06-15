遭栽贓「侮辱公務員」 苗博雅反擊列出柯文哲羞辱下屬恐怖言論

苗博雅列舉柯文哲侮辱公務員的言論。（資料照）

2022/06/15 12:23

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府網軍疑雲延燒，北市議員苗博雅前天於議會要求交通局科長林育生朗誦其網路留言，市長柯文哲開記者會嗆苗不該以此訕笑羞辱；苗博雅今上午除再次強調沒有訕笑羞辱公務員，更反擊過去柯文哲最常侮辱公務員，包含拍桌狂吼、要掐死公務員、問警察局某分局長智商等，她痛批，柯侮辱公務員、侮辱部屬的黑歷史，隨手找就一串，竟還公開栽贓議員，是非不分，顛倒黑白，莫此為甚。

苗博雅表示，柯文哲昨率領副市長黃珊珊和台灣民眾黨，對她發動攻擊，手握八萬公務員大軍的首都市長，竟然對在野議員，執行栽贓嫁禍的認知作戰，她認真把三個小時的專案報告錄影再次確認，可以很負責的向全國人民報告，全程沒有任何一個在場議員訕笑羞辱，講「議員對公務員極盡訕笑羞辱」，就是欺騙沒看質詢的人。

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苗博雅指出，她的質詢全程詢問科長級以上官員，欺壓基層公務員的指責，純屬胡說八道，她所提的證據，市府都沒有調查到，質疑市府調查完畢，只是不想再調查的藉口，甚至部分涉案公務員所受的處分，可以功過相抵，直接抵掉，對年終獎金、升遷、加薪都沒有影響，「已經懲處」是虛晃一招，欺騙國人。

苗博雅強調，如果蓄意羞辱公務員，她還掌握更多相關公務員所發表不堪入耳的內容，早就直接全部公布，但她不想讓人難堪，所以保留不公布，希望市府能夠自己去調查，市府怠惰不調查，議員公布新事證，要求市府調查清楚，這樣就是訕笑侮辱公務員嗎？

苗博雅也列舉柯文哲對部屬的公開羞辱，包含2022年6月9日於台北市議會公開怒斥政風處長（事務官）：「我沒有叫你講話」、2021年7月22日於北市廉政委員會批評衛生局公務員：「每個人都哭哭啼啼的，有人說我生病了，精神壓力太大，我跟你講，那麼困難不要做好了，直接辭職回家，因為已經不適任了。這種事情記1個申誡就過去了，我氣到說不出話。」

2021年4月8日市長室會議柯文哲開嗆政風處「你們與我理念不合」，現場官員說，柯罵到語無倫次；也有官員說柯拍桌狂吼，把負責該案的政風處女性同仁罵哭；2020年8月1日北市交通會報柯表示「有時候講出來就不好聽了，再逼幾個（公務員）自殺就可以了」；2015年8月8日北市防災會報對著全場官員說：「你們已經造假幾十年了。」「我說造假就是造假，有沒有意見」「我剛才差點拍桌子罵人了」。

2015年6月11日台北市議會，柯文哲備詢時對官員動怒，表示北藝中心「明年5月沒蓋好，一個個掐死」；2015年3月20日在北市治安會報對著內湖分局長張夢麟飆罵3次：「這是漂流木？你智商多少？」日前台灣民眾黨黨內會議上，柯文哲也以「誰家的狗，自己回去管好」侮辱賴香伶和林姓中評委。

苗博雅痛批，柯文哲侮辱公務員、侮辱部屬的黑歷史，隨手找就一串，是非不分，顛倒黑白，莫此為甚，她質疑柯文哲動用市府和黨機器的力量攻擊議員，甚至還公開誤導民眾「已經調查懲處完畢」，她認為市府可以府黨總動員打倒苗博雅，但市府不可能撲滅市民對真相的期待。

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