趙少康控斯國訪團「個人身分」來台 綠委：幫中共見縫插針

林楚茵呼籲，勿幫中共見縫插針、對內製造敵人。（記者陳政宇翻攝）

2022/06/15 12:24

〔記者陳政宇／台北報導〕斯洛伐克聯合訪問團日前來台，中廣董事長趙少康質疑團員以「個人身分」出訪，要求追究費用由誰埋單。對此，外交部澄清團員均應我國政府邀請，以國會議員、省長等正式身分訪問；立法院民進黨團副書記長林楚茵今（15）日也表示，若幫中共見縫插針、對內製造敵人，就太對不起第一線為台打拚的外交人員。

針對趙少康的指控，林楚茵今日在民進黨團輿情回應記者會上指出，外交部昨日就已澄清，不論是斯洛伐克國會議員、或是布拉提斯拉瓦省省長到訪，都是我國邀請的貴賓。斯洛伐克對台灣的支持和肯定，在我們最缺疫苗的時候，他們捐贈新冠疫苗就是友誼的表現，也是我們過去捐口罩後「善的循環」。這次來訪的國會議員也展現對台灣的高度肯定，甚至在網路社群上稱讚台灣民主，尤其是性別平權和同婚上的進步，讓他感到相當驚艷、也相當支持。

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林楚茵說，布拉提斯拉瓦省省長也前往高雄締結姊妹市，促成雙邊經貿的發展，外交部已對外澄清說明，這就是我們邀請的訪賓，但特定媒體和人士還在惡意汙蔑來自國際的支持、和對台灣高度肯定的友邦，此舉就是在扯台灣外交的後腿，也企圖阻撓台灣被世界看見。我們邀請友人來台作客、和邀請友人出訪考察，這是兩個不同的程序，該團若非考察團，所以沒有登記在斯國國會的官網上，因此相關質疑都是雞蛋裡面挑骨頭，也是對內製造不必要的敵人和紛亂。

「我們外交過去的一些展現，其實是非常不容易」，林楚茵強調，台灣如今變成一個各國友邦都願意來訪交流，讓台灣更擴大被看見的同時，即使在野黨的政治立場和想法和民進黨不一樣，但站在同一個國家，我們要一致對外守護台灣民主、守護台灣被看見。因此，她呼籲國民黨或特定媒體，若幫中共雞蛋裡挑骨頭、見縫插針，就太對不起努力幫台灣拚外交的第一線人員。

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