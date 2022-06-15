送黃偉哲「抗龍介消毒水」 南市議員批謝龍介惡意造謠、放毒

南市議員呂維胤（左）今天質詢，送市長黃偉哲（右）一瓶「抗龍介消毒水」，以對抗「抹黑之毒」。（記者蔡文居攝）

2022/06/15 11:21

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天進行市政總質詢，民進黨市議員呂維胤質詢批評國民黨台南市長參選人謝龍介製造謠言、惡意放毒，呼答謝應提出城市願景而非以謠言來贏得選舉，不要成為「造謠龍之介」。他並送給市長黃偉哲一瓶「抗龍介消毒水」，一同對抗「抹黑之毒」。對此，謝龍介說，這是選舉動作，他不予回應。

呂維胤表示，為力拚年底大選，謝龍介持續操作他慣用的抹黑、造謠手法，沒有成為他自詡的政治龍捲風，反倒成了不擇手段的「放毒風」。

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呂維胤指出，謝龍介一路以來都習慣用散佈假訊息、惡意抹黑的選舉手法來影響選情，從立委補選的「200萬斤滯銷文旦丟水庫」的不實謠言；四大公投「吃美豬睪丸會變小」的爭議說；到現在市長選舉時更造謠「台南捷運總經費從前市長賴清德的700億飆升到5000億」。

呂維胤說，根據4月15日交通局在議會的專案報告資料，實際情形是中央補助金額約818.97億元、市府分攤金額約581.83億元，捷運經費暴漲7倍之說不僅是空穴來風的惡意指控，更證明他連自身議員份內的功課都沒做足。

呂維胤表示，謝龍介每次胡扯的不實謠言都一再的被大眾拆穿，一再的引發各界批評，儼然是「造謠龍之介」。除了提醒各局處要多加注意惡意指控外，今日也特別贈送黃偉哲市長一罐「抗龍介消毒水」，協助市長一同對抗「惡意放毒」，還給民眾一個乾淨、民主的選舉。

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