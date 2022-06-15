力挺波麗士！蔡蘇出席警察節大會：感謝守護治安、協助防疫

總統蔡英文（中）今出席「111年警察節慶祝大會」，頒獎表揚曾逸群（右三）等全國模範警察獲獎人，並與到場同享榮耀的警眷合影。（記者廖振輝攝）

2022/06/15 11:14

〔記者王冠仁／台北報導〕今天是一年一度的警察節，警政署早上舉辦「111年警察節慶祝大會」活動，表揚28位模範警察、頒發資深績優人員警察獎章給10名同仁。總統蔡英文出席活動，除了視察警方與各單位通力合作、查獲的700公斤大麻花，也感謝警察對於維護治安、協助防疫措施等各項工作付出的努力。

蔡英文說，感謝全國警察同仁，堅守岡位、守護治安、保障社會安全；特別是疫情以來，因應各項防疫措施，背後都有警察同仁的全力協助，像邊境防疫、社區防疫、疫調工作、疫苗接種站等。針對部分同仁支援的防疫工作，在第一線染疫風險較高，政府也以公費投保防疫保險，來保障警察同仁權益。

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除了支援防疫，警察同仁在掃黑、打詐、反毒工作上都看到很好的表現。在警察、檢方、海關，三方合作之下，查獲了700公斤大麻花，這些毒品如果流入國內將會對國人造成很大的危害，感謝警方將毒品阻絕於境外，守護國人安全。

蔡還說，犯罪科技化，也成為治安工作重大挑戰，像有些罪犯會利用非法金流、虛擬貨幣，來逃避查獲犯罪所得，尤其在區塊鏈技術、資訊科技發展之下，犯罪的樣態更加複雜。蔡英文期勉警察同仁要發揮團隊戰力、整合跨部會資源，來防治科技違法行為，政府也會持續支持，讓警察有更強的能量來持續守護治安。

行政院長蘇貞昌也說，感謝警察同仁在各方面的努力，讓全國民眾對於警察維護治安的滿意度高達8成以上，這是「數字說話」，可見警察同仁在保國衛民上可說是勞苦功高。

蔡英文視察查緝700公斤大麻花成果。（記者王冠仁翻攝）

蔡英文視察查緝700公斤大麻花成果。（記者王冠仁翻攝）

蔡英文總統致詞。（記者王冠仁翻攝）

總統蔡英文出席「111年警察節慶祝大會」。（記者王冠仁攝）

行政院長蘇貞昌出席「111年警察節慶祝大會」，頒發資深績優人員警察獎章。（記者王冠仁攝）

警政署展示查緝700公斤大麻花的成果。（記者王冠仁攝）

警政署展示查緝700公斤大麻花的成果。（記者王冠仁攝）

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