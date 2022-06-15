為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    力挺波麗士！蔡蘇出席警察節大會：感謝守護治安、協助防疫

    總統蔡英文（中）今出席「111年警察節慶祝大會」，頒獎表揚曾逸群（右三）等全國模範警察獲獎人，並與到場同享榮耀的警眷合影。（記者廖振輝攝）

    總統蔡英文（中）今出席「111年警察節慶祝大會」，頒獎表揚曾逸群（右三）等全國模範警察獲獎人，並與到場同享榮耀的警眷合影。（記者廖振輝攝）

    2022/06/15 11:14

    〔記者王冠仁／台北報導〕今天是一年一度的警察節，警政署早上舉辦「111年警察節慶祝大會」活動，表揚28位模範警察、頒發資深績優人員警察獎章給10名同仁。總統蔡英文出席活動，除了視察警方與各單位通力合作、查獲的700公斤大麻花，也感謝警察對於維護治安、協助防疫措施等各項工作付出的努力。

    蔡英文說，感謝全國警察同仁，堅守岡位、守護治安、保障社會安全；特別是疫情以來，因應各項防疫措施，背後都有警察同仁的全力協助，像邊境防疫、社區防疫、疫調工作、疫苗接種站等。針對部分同仁支援的防疫工作，在第一線染疫風險較高，政府也以公費投保防疫保險，來保障警察同仁權益。

    除了支援防疫，警察同仁在掃黑、打詐、反毒工作上都看到很好的表現。在警察、檢方、海關，三方合作之下，查獲了700公斤大麻花，這些毒品如果流入國內將會對國人造成很大的危害，感謝警方將毒品阻絕於境外，守護國人安全。

    蔡還說，犯罪科技化，也成為治安工作重大挑戰，像有些罪犯會利用非法金流、虛擬貨幣，來逃避查獲犯罪所得，尤其在區塊鏈技術、資訊科技發展之下，犯罪的樣態更加複雜。蔡英文期勉警察同仁要發揮團隊戰力、整合跨部會資源，來防治科技違法行為，政府也會持續支持，讓警察有更強的能量來持續守護治安。

    行政院長蘇貞昌也說，感謝警察同仁在各方面的努力，讓全國民眾對於警察維護治安的滿意度高達8成以上，這是「數字說話」，可見警察同仁在保國衛民上可說是勞苦功高。

    蔡英文視察查緝700公斤大麻花成果。（記者王冠仁翻攝）

    蔡英文視察查緝700公斤大麻花成果。（記者王冠仁翻攝）

    蔡英文視察查緝700公斤大麻花成果。（記者王冠仁翻攝）

    蔡英文視察查緝700公斤大麻花成果。（記者王冠仁翻攝）

    蔡英文總統致詞。（記者王冠仁翻攝）

    蔡英文總統致詞。（記者王冠仁翻攝）

    總統蔡英文出席「111年警察節慶祝大會」。（記者王冠仁攝）

    總統蔡英文出席「111年警察節慶祝大會」。（記者王冠仁攝）

    行政院長蘇貞昌出席「111年警察節慶祝大會」，頒發資深績優人員警察獎章。（記者王冠仁攝）

    行政院長蘇貞昌出席「111年警察節慶祝大會」，頒發資深績優人員警察獎章。（記者王冠仁攝）

    警政署展示查緝700公斤大麻花的成果。（記者王冠仁攝）

    警政署展示查緝700公斤大麻花的成果。（記者王冠仁攝）

    警政署展示查緝700公斤大麻花的成果。（記者王冠仁攝）

    警政署展示查緝700公斤大麻花的成果。（記者王冠仁攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高市警察節取消群聚慶祝活動 他kuso梗圖「超人」祝福全國警察
    2022/06/15 09:31

    高市警察節取消群聚慶祝活動 他kuso梗圖「超人」祝福全國警察
    警察節傳憾事！花蓮警分局25歲員警舉槍自戕
    2022/06/15 09:13

    警察節傳憾事！花蓮警分局25歲員警舉槍自戕

    富蘭克林：通膨+升息環境下的基金解方
    警察節快樂！「NPA 署長室」貼合唱歌曲打氣 網友被警帥暈
    2021/06/15 20:44

    警察節快樂！「NPA 署長室」貼合唱歌曲打氣 網友被警帥暈
    警察節快樂！陳宗彥：感謝警察維持社會秩序兼顧防疫
    2021/06/15 09:41

    警察節快樂！陳宗彥：感謝警察維持社會秩序兼顧防疫

    S-HMO串聯左右學習網絡 加速寶寶學習力
    出席警政署年終署務會報 小英總統：政府對警察的照顧要加碼再加碼
    2019/11/29 16:37

    出席警政署年終署務會報 小英總統：政府對警察的照顧要加碼再加碼
    政府要當後盾！蔡英文盼警察能完成這兩項任務
    2016/06/15 15:28

    政府要當後盾！蔡英文盼警察能完成這兩項任務
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播