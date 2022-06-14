林智堅辦公室副主任扮美女刺客 楊玲宜宣布參選新竹市議員

新竹市長林智堅（右）勉勵楊玲宜（左）出馬角逐北區市議員，延續並鞭策優質市政。（楊玲宜提供）

2022/06/14 21:25

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕曾任新竹市長辦公室副主任多年的楊玲宜堪稱市長林智堅最得力左右手，即將接受民進黨徵召參選新竹市北區市議員，在新竹市深耕超過12年的她，外型亮麗人緣頗佳，此次接棒市議員李妍慧，不僅是有實力的美女刺客，相信更能傳承、鞭策民進黨的優質市政！

楊玲宜晚間在臉書上說，謝謝市長林智堅的託付，面對單飛，她不畏懼害怕，因為她要把新竹經驗繼續延續下去！她說，轉眼來到新竹也12年，其間不只在這裡找到她的熱情，也在這裡成家了。

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回想當初應徵時任市議員的林智堅助理，沒想到遇到的卻是人生中最重要的導師。她第一天上工，正好趕上當時的議會質詢，與林智堅討論到深夜十一點。她永遠都記得，那份質詢簡報上每一頁的右上角都放著「熱情，就是改變的力量！」

她也記得從林智堅任市議員時推動的動物園復興運動，當時只要有空檔時間就在動物園裡設攤，幾乎每個週末都會扛著大聲公，努力吆喝著，希望路過的大家協助幫忙簽署連署書，購買動物認養卡。所以在林智堅當選市長、新竹市立動物園重生開幕的那一天，她心中是多麼的激動與喜悅，難以言喻。

楊玲宜說，自己始終都有著一股義無反顧的初衷、倔強執著的信念！就像林智堅說的，放棄向來都很容易，堅持才是最難的。她更期勉自己「當你努力堅持過，像茶金劇中的吉桑走過上坡，就會看見山頭最美的風景！」

39歲的楊玲宜畢業於東海大學政治系、淡江大學歐洲研究所、上月剛錄取台大國家發展研究所碩士班，也成為林智堅的學妹。

林智堅與楊玲宜有著濃厚的師徒關係與革命情感。（楊玲宜提供）

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