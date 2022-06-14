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    習近平發布《非戰爭軍事行動綱要》 專家：掩飾戰爭行為

    中國國家主席、中共中央軍委主席習近平近日簽令發布《軍隊非戰爭軍事行動綱要（試行）》，為部隊執行「非戰爭軍事行動」提供法規依據，6月15日正式實施。（美聯社資料照）

    中國國家主席、中共中央軍委主席習近平近日簽令發布《軍隊非戰爭軍事行動綱要（試行）》，為部隊執行「非戰爭軍事行動」提供法規依據，6月15日正式實施。（美聯社資料照）

    2022/06/14 20:49

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國家主席、中共中央軍委主席習近平近日簽令發布《軍隊非戰爭軍事行動綱要（試行）》，為部隊執行「非戰爭軍事行動」提供法規依據，6月15日正式實施。外界關注是否在為解放軍版的「特別軍事行動」鋪路？台灣安保協會副秘書長何澄輝今日受訪強調，中共政軍一體，未來很多灰色領域作戰，其實都是導向戰爭行為，台灣一定要更加小心。

    何澄輝表示，中國與西方民主國家不同，不能以一般角度視之，不能把一般軍事和民間行為劃分來看。對中國而言，所謂非戰爭軍事行動都可能是軍事及戰爭作為。

    何澄輝指出，在蘇聯共產體制的國家，軍事和非軍事行為並非截然劃分、涇渭分明，亦即不會把這些事情直接劃分，而是把這些當成衝突行為的前階段，所以俄國才會講這是「特別軍事行動」不是戰爭，萬一要有台階下時，聲稱不屬於戰爭行為，可脫免一些國際法的責任。

    何澄輝分析，對內衝突中，這賦予中共可以隨時調整空間，公布綱要有這層意義存在。在中國，政治、軍事是一體的，台灣的生活經驗及教育常把各專業領域劃分，想像成不同且涇渭分明，但是在中國，政治、軍事、警察勤務及各種行為，都只是國家進行衝突行為的一種手段而已。

    他舉例，對照習近平在2015年後，把原分屬不同部門掌管的海上執法勤務，包含非海軍的兵力、設備、人員、海警等，全部收納到海警局管理，然後進一步把海警統治權直接從國務院，改放到中央軍委會，直接由軍委控管。

    據分析，中共所謂「非戰爭軍事行動」，可能就是「戰爭前階段準備」或「平時轉戰時」中間階段。若要發動戰爭時，也可藉此掩護行動，然後做出奇不意的突襲，例如先用海上民兵進行衝突，隱藏後面的戰爭行為。

    何澄輝提醒，未來很多灰色領域作戰，其實都是導向戰爭行為，台灣一定要更有警覺心。中共未來可能利用海上船舶衝突，當成是「戰爭前階段準備」，台灣不能把這些情形視為單純漁業事件。

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