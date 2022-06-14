避談是否支持黃珊珊、謝國樑 宋楚瑜︰林右昌執政下基隆變美了

親民黨主席宋楚瑜（穿白西裝者）今天下午5點抵達基隆國門廣場，親自聆聽女兒宋鎮邁解說國門廣場的設計理念。（記者俞肇福攝）

2022/06/14 20:08

〔記者俞肇福／基隆報導〕位於基隆市港西街的國門廣場本月6日啟用，國門廣場是基隆城市博覽會主展場之一，由親民黨主席宋楚瑜的女兒宋鎮邁操刀設計，宋楚瑜今天傍晚來基隆參觀國門廣場，宋楚瑜看了直說基隆變得很漂亮，他都不認識，還詢問旁人火車站的位置在哪裡？

被媒體記者問到是否支持黃珊珊代表民眾黨選台北市長？親民黨會不會支持國民黨基隆市長提名人謝國樑？宋楚瑜說，今天看展覽，不談選舉。

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宋楚瑜透露他曾經與宋鎮邁到當時還是工地的國門廣場視察，跟現在看到完工的國門廣場，真的很不一樣，他完全認不出來，走在這裡好舒服，有噴泉看著眼前的海景，真的很棒。

宋楚瑜今天傍晚5點半到達國門廣場，由國民黨市長參選人謝國樑、基隆市長林右昌太太吳秋英與親民黨議員楊秀玉、莊錦田等人陪同參觀，宋楚瑜還在朱銘雕塑作品前合影。

宋鎮邁一一向宋楚瑜解說自己的設計理念，宋鎮邁說，現在民眾一出基隆火車站就可以看到基隆海港城市的海與船，這是一個全新的景象，去年火車站前的一信天橋拆除後，整個火車站前的空間變得開闊。

宋楚瑜表示，基隆市在林右昌的領導下，真的變得很不一樣，宋楚瑜說，有時候看到女兒在家裡玩模型，他今天來基隆看看模型和現實的差距在哪裡，這就是台灣的進步，「爸爸做路，女兒做港」，一棒接一棒。

被問到是否支持黃珊珊代表民眾黨選台北市長？國民黨市長提名人謝國樑選基隆市長？宋楚瑜說，今天不談選舉。

親民黨主席宋楚瑜今天下午5點抵達基隆國門廣場，基隆市長林右昌太太吳秋英、國民黨基隆市長參選人謝國樑陪同，參觀國門廣場與基隆城際轉運站。宋楚瑜盛讚基隆變得跟以前很不一樣，變漂亮了。（記者俞肇福攝）

親民黨主席宋楚瑜今天傍晚到基隆國門廣場參觀，宋楚瑜巧遇支持者要求拍照，宋楚瑜來者不拒，女兒宋鎮邁直接拿起手機自拍。（記者俞肇福攝）

親民黨主席宋楚瑜今天傍晚到基隆，參觀女兒宋鎮邁設計規劃的國門廣場，宋楚瑜說，基隆變得很漂亮，他都認不太出來。（記者俞肇福攝）

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