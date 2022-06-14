中國稱台海「非國際水域」 民進黨譴責侵犯台灣主權

中國軍方官員近來與美國官員晤談時一再聲稱台灣海峽不是國際水域，已引起拜登政府關切；民進黨今發布新聞稿嚴厲譴責，表示中方相關說法完全不符事實，此舉是意圖片面改變台海現狀。（資料照）

2022/06/14 14:05

〔記者陳昀／台北報導〕彭博13日報導，中國軍方官員近來與美國官員晤談時一再聲稱台灣海峽不是國際水域，已引起拜登政府關切。民進黨今發布新聞稿嚴厲譴責，表示中方相關說法完全不符事實，此舉是意圖片面改變台海現狀，完全彰顯其對外擴張的戰狼野心，赤裸裸地侵犯台灣國家主權與破壞國際海洋秩序，危及區域和平穩定。

民進黨指出，我國外交部已清楚說明，台灣海峽是國際水域，屬於我國領海範圍以外的水域均適用國際法的「公海自由」原則，中共當局的做法就是執意將台灣海峽「內海化」，這種意圖顛覆國際海洋秩序的惡意主張，只會激發有關國家的撻伐和激烈對抗，升高區域緊張態勢。

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民進黨呼籲中共當局，作為區域一份子，有責任與各方共同維護區域和平與穩定，而不是一意孤行，強推毫無根據的主張；民進黨要求，中共當局必須懸崖勒馬，切勿一錯再錯，造成不可挽回的後果。

民進黨強調，中共當局不斷以軍事、外交和經濟手段一再打壓台灣，不僅無法脅迫台灣人民低頭，破壞和平的挑釁威嚇更是無法獲得國際社會的認同。

民進黨主張，台灣應持續與理念相近的友好國家深化合作、堅定守護區域和平穩定與民主自由；中共當局則必須正視國際現實、遵守及維護國際秩序，並導正不負責任的恣意妄為態度。

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