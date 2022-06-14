趙少康小編提10問遭謝和弦留言怒噴 四叉貓加碼爆：之前曾是柯文哲小編

四叉貓在臉書的PO文。（圖擷取自劉宇臉書）

2022/06/14 15:04

〔即時新聞／綜合報導〕歌手謝和弦日前宣佈要參選台北市中正萬華區市議員，引發各界的關注與討論，中廣董事長趙少康的臉書粉絲專頁「康編碎碎念」也對謝和弦提出10個問題，沒想到卻被謝和弦在貼文留言怒噴，PTT名人網紅「四叉貓」（劉宇）也將其擷圖並加碼爆料，指出該專頁的小編是之前是柯文哲的小編。

針對謝和弦參選中正萬華區市議員一事，康編碎碎念在粉專PO文提出10個問題，其中有詢問對大麻合法化、改裝車上路合法與嫖娼合法的具體方法與如何翻轉並活化艋舺區，並在最後一個提問大酸：「請問你會不會像另一個立委一樣，選上之後就不去逛市場顧鄉親，只有記者會的時候才露臉？阿扣又要如何向鄉親保證呢？」

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謝和弦在貼文下留言怒噴「你他X這些問題先看幾個國民黨的議員可以馬上回答，你這個給趙少康養的哈們」、「你就是針對我要蹭我，我就只回你這篇想必你會拿著我的留言跟趙少康說你這波經營有多成功吧，笑死人我跟國民黨沒什麼好談的，因為國民黨最沒資格哈們」、「他媽你這圖片是不是用自己的臉啊？蹭我還用自己的照片有沒有這麼想紅啊？」

劉宇則在臉書貼文爆料，對謝和弦提問10個問題的趙少康小編，先前是柯文哲的小編，並在貼文下PO出該疑似小編之前與柯文哲的合照。

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