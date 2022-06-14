中禁台農漁產品 民進黨團：樂見反貿易霸凌聯盟倡議

立法院民進黨團副幹事長林靜儀（右）、副書記長林楚茵（左）。（記者謝君臨翻攝）

2022/06/14 11:34

〔記者謝君臨／台北報導〕我國部分農漁產品被中國禁止進口，針對國際上有倡議「反貿易霸凌聯盟」，立法院民進黨團副書記長林楚茵表示，中國對於台灣所施展的經濟霸凌，全世界都看在眼裡，所以面對這樣的組織倡議，我們當然是樂觀其成。民進黨團副幹事長林靜儀則說，面對以較大經濟體做貿易霸凌的國家，其他國家應團結起來。

林楚茵今（14日）於民進黨團輿情回應記者會中指出，世界貿易組織（WTO）成立的目的，最重要是希望維護全球貿易自由，避免各國關稅壁壘造成全球貿易阻礙，希望透過多邊協議，達成全球貿易自由化；若有國家用自己的人口紅利及市場作為經濟拳頭，去霸凌其他國家，違反現今貿易自由化的共通原則。

請繼續往下閱讀...

因此，林楚茵表示，樂見北約倡議可以成立一個反經濟霸凌的組織，因為台灣過去一直以來面對中共這樣的強權，不只在國防上霸凌台灣、言語恫嚇台灣，經濟上的農產品等，中國對於台灣所施展的經濟霸凌，全世界都看在眼裡。

她說，看到俄烏戰爭過程中，不只是侵略行為全球無法接受，更深層面是在經濟面，我們必須共同面對，所以面對這樣的組織倡議，當然是樂觀其成。

林靜儀表示，這段時間以來，不是只有台灣被特定國家貿易霸凌，包含和我們比較積極合作的立陶宛、澳洲，都是經歷過中國經濟霸凌的國家，這也是這段時間以來，越來越多國家一起倡議，面對這類用其較大經濟體做貿易霸凌的國家，其他國家應該聯合、團結起來。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法