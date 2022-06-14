為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中禁台農漁產品 民進黨團：樂見反貿易霸凌聯盟倡議

    立法院民進黨團副幹事長林靜儀（右）、副書記長林楚茵（左）。（記者謝君臨翻攝）

    立法院民進黨團副幹事長林靜儀（右）、副書記長林楚茵（左）。（記者謝君臨翻攝）

    2022/06/14 11:34

    〔記者謝君臨／台北報導〕我國部分農漁產品被中國禁止進口，針對國際上有倡議「反貿易霸凌聯盟」，立法院民進黨團副書記長林楚茵表示，中國對於台灣所施展的經濟霸凌，全世界都看在眼裡，所以面對這樣的組織倡議，我們當然是樂觀其成。民進黨團副幹事長林靜儀則說，面對以較大經濟體做貿易霸凌的國家，其他國家應團結起來。

    林楚茵今（14日）於民進黨團輿情回應記者會中指出，世界貿易組織（WTO）成立的目的，最重要是希望維護全球貿易自由，避免各國關稅壁壘造成全球貿易阻礙，希望透過多邊協議，達成全球貿易自由化；若有國家用自己的人口紅利及市場作為經濟拳頭，去霸凌其他國家，違反現今貿易自由化的共通原則。

    因此，林楚茵表示，樂見北約倡議可以成立一個反經濟霸凌的組織，因為台灣過去一直以來面對中共這樣的強權，不只在國防上霸凌台灣、言語恫嚇台灣，經濟上的農產品等，中國對於台灣所施展的經濟霸凌，全世界都看在眼裡。

    她說，看到俄烏戰爭過程中，不只是侵略行為全球無法接受，更深層面是在經濟面，我們必須共同面對，所以面對這樣的組織倡議，當然是樂觀其成。

    林靜儀表示，這段時間以來，不是只有台灣被特定國家貿易霸凌，包含和我們比較積極合作的立陶宛、澳洲，都是經歷過中國經濟霸凌的國家，這也是這段時間以來，越來越多國家一起倡議，面對這類用其較大經濟體做貿易霸凌的國家，其他國家應該聯合、團結起來。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國禁台灣石斑魚 我官員：首拿ECFA指定商品開刀、企圖影響選舉
    2022/06/14 10:26

    中國禁台灣石斑魚 我官員：首拿ECFA指定商品開刀、企圖影響選舉
    拚石斑外銷市場 農委會祭獎勵
    2022/06/14 05:30

    拚石斑外銷市場 農委會祭獎勵

    石墨烯神枕 3大科技亮點提升睡眠品質
    卡台灣石斑魚 蘇揆斥中蠻橫
    2022/06/13 05:30

    卡台灣石斑魚 蘇揆斥中蠻橫
    不排除WTO申訴！中國禁台灣石斑 陳吉仲嗆違反國際慣例 宣布啟動三大措施
    2022/06/11 10:48

    不排除WTO申訴！中國禁台灣石斑 陳吉仲嗆違反國際慣例 宣布啟動三大措施

    S-HMO串聯左右學習網絡 加速寶寶學習力
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播