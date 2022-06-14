稱助理團隊蒐集事證比北市府多 苗博雅：市府到底有沒有認真查？

苗博雅提到，她的助理團隊只有7人，但查到的事證卻比北市府多很多，讓她質疑北市府「是真調查還是打假球」？（資料照）

2022/06/14 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府「網軍」疑雲持續延燒，台北市議員苗博雅稍早在臉書放上昨日在北市議會財政建設委員會針對「PTT發文事件調查」的報告過程，苗博雅也提到，她的助理團隊只有7人，但查到的事證卻比北市府多很多，讓她質疑北市府「是真調查還是打假球」？

苗博雅在臉書貼文中指出，她在質詢時公開的調查結果，都是北市府公務員「上班時間的政治攻擊言論」，個別公務員下班時間的私人言論則不在公布範圍內，而她所提出的資料只是小部分，還有很多事證沒公布。

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苗博雅提到，希望北市府各單位可以體會她不想為難公務員、幫大家留面子的苦心，藉此好好調查，「如果市府盡責調查，把能找到的證據都找到，就輪不到議員來公布事證」。

隨後苗博雅也質疑，她只有7個助理，團隊也沒有任何資訊背景，但他們察到的事證卻比市府還多，這相當不合理，苗博雅直言：「市府到底有沒有認真查？是真調查？還是打假球？這麼多事證都還沒完全調查清楚，就急著記小過結案，功過相抵還多一支嘉獎，是嚴懲，還是包庇？」

苗博雅指出，為了維護人民對「公務機關行政中立」的信賴，公務員上班時間的言論被限制，而國家也用「鐵飯碗」和終身俸來回報公務員因為職務所做的犧牲。苗博雅建議，若公務員想在上班時間對政治大鳴大放，請放棄鐵飯碗，就可以享受一般人的言論自由；想要穩定的收入、退休的待遇，就要遵守公務員行政中立相關法規，別當政治打手。

最後苗伯雅也強調，為自己的「上班時間的行為」及「公務言論」負責，是台北市急需重建的責任政治文化。

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