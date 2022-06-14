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    中國禁台灣石斑魚 我官員：首拿ECFA指定商品開刀、企圖影響選舉

    中國禁台灣石斑魚進口。（農業局提供）

    中國禁台灣石斑魚進口。（農業局提供）

    2022/06/14 10:26

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕繼鳳梨、蓮霧、釋迦後，中國自6月13日起禁止台灣石斑魚輸入。熟稔兩岸事務官員研判，今年11月中共將召開「二十大」，台灣也將舉行九合一大選，若民進黨大勝，習近平將顏面無光，禁止石斑魚只是對台施壓「小開端」，這是中共第一次拿ECFA指定商品開刀，後續還會有一連串打壓，想把台灣社會搞到焦頭爛額，企圖讓民進黨選舉大敗。

    政府官員指出，中國以檢出禁藥及藥物殘留超標為由禁止石斑魚進口，禁藥只是混淆國際視聽的藉口，讓國外以為是台灣賣的東西有問題。從一些跡象觀察，國內已有協力者配合導向是台灣農產品有問題才被禁，無視中國的指控根本拿不出證據。

    據分析，中共藉禁止石斑魚，報復台美關係良好，企圖影響台灣地方選舉。目前距選舉只剩5個多月，石斑魚產地分布在台南、高雄、屏東，中共藉打擊南部縣市，意圖製造民怨，裂解民進黨在農村的選票，想重演2018年拉下民進黨，以利親中政黨執政。

    官員批評，這個是小人東西，整體就是對台恫嚇，戰術上是針對民進黨執政的縣市開刀，警告農漁民你們還支持民進黨，所有讓利都可能會被收回，已經有在野黨人士在操作這個東西。

    值得注意的是，石斑魚是ECFA指定商品，外銷高度依賴中國，這是中共第一次禁止ECFA指定商品，研判石斑魚只是第一炮，未來其他項目可能也會遭到打壓，會有更多農漁產品被中國禁止進口，相關單位要提早因應及預作準備。

    官員強調，此事涉及認知作戰，中共一方面打壓南部農漁民，也於網路操作還是投某黨兩岸關係才會好。台灣民眾要看清中共「養套殺」手法及政治圖謀，與中國進行任何交易一定有風險，尤其中共將召開「二十大」，對台統戰會「既兇且狠」，藉此掌握兩岸關係主導權，若民進黨在地方選舉大勝，習近平延任將顏面無光，後續會有更多統戰打壓作為。

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