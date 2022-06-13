為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    法國參議員也是童書作家 離台影片鼓勵台灣孩子閱讀

    葛利歐今特別和譯者與出版商等人會面，並錄製影片鼓勵孩子們閱讀。（取自葛利歐推特）

    葛利歐今特別和譯者與出版商等人會面，並錄製影片鼓勵孩子們閱讀。（取自葛利歐推特）

    2022/06/13 20:46

    〔記者呂伊萱／台北報導〕近日訪台的法國參議院友台小組副主席葛利歐（Joël Guerriau），本身也是位童書作家，他所撰寫的《女巫費姬可怕的秘密》6月剛在台灣出版。葛利歐今特別和譯者與出版商等人會面，並錄製影片鼓勵孩子們閱讀，「這本書象徵了法國和台灣的友情。當你閱讀這本書的時候，請滿懷愛意，並同時學會唯有和平才是我們通往幸福的道路」。

    《女巫費姬可怕的秘密》是葛利歐的第一本作品，扉頁寫著：「消滅我們內心的孩子，就是冒著忍受自己成為必然之惡的風險。」葛利歐不但是現任法國參議員，也是熱愛文學的作家，創作多本青少年與兒童讀物，希望讓孩子夢想與感動。《女巫費姬可怕的秘密》被譯成多種語言出版，6月1日剛在台灣出版中法雙語版；此書並在羅馬尼亞改編成戲劇且獲首獎。

    葛利歐8日率法國參議院財政委員會副主席艾伯雷（Vincent Eblé）、議員高夏帆（Sylvie Goy-Chavent）、瓦特博磊（Dany Wattebled）及海路鐸（Ludovic Haye）等跨黨派參議員訪問台灣，今晚將搭機返國。

    外交部臉書晚間分享一段影片，是葛利歐特別錄製的「想對台灣孩子們說的話」。葛利歐先介紹《女巫費姬可怕的秘密》的背景，他的出生地就是故事發生地布列塔尼，故事靈感正是來自布列塔尼的神話及海洋。

    葛利歐說，他深信今日的重要性更甚以往，透過閱讀能滋潤心靈，探索世界並啟發思考，「請大家一定要閱讀、大量閱讀，並試著暫時逃離智慧型手機及數位世界」。

    葛利歐並說，這本書獻給台灣的孩子們，它象徵了法國和台灣的友情。「當你閱讀這本書的時候，請滿懷愛意，並同時學會唯有和平才是我們通往幸福的道路」。

    近日訪台的法國參議院友台小組副主席葛利歐（Joel Guerriau），本身也是位童書作家，他所撰寫的《女巫費姬可怕的秘密》6月在台灣出版。葛利歐今特別和譯者與出版商等人會面，並錄製影片鼓勵孩子們閱讀。（取自葛利歐推特）

    近日訪台的法國參議院友台小組副主席葛利歐（Joel Guerriau），本身也是位童書作家，他所撰寫的《女巫費姬可怕的秘密》6月在台灣出版。葛利歐今特別和譯者與出版商等人會面，並錄製影片鼓勵孩子們閱讀。（取自葛利歐推特）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    基隆法軍公墓獻花 法參議員團：自由可貴、守護和平！
    2022/06/13 14:26

    基隆法軍公墓獻花 法參議員團：自由可貴、守護和平！
    曝304法國參議員挺台國際參與 葛里歐訪蘇貞昌：會繼續力挺
    2022/06/09 18:16

    曝304法國參議員挺台國際參與 葛里歐訪蘇貞昌：會繼續力挺

    43歲被叫嫩妹？無敵童顏的秘密曝光
    法國參議員葛里歐抵台 蔡英文明接見並頒「大綬卿雲勳章」
    2022/06/08 10:44

    法國參議員葛里歐抵台 蔡英文明接見並頒「大綬卿雲勳章」
    法參議院訪團抵台 讚許台灣民主活力、期待增進雙邊關係
    2022/06/08 08:08

    法參議院訪團抵台 讚許台灣民主活力、期待增進雙邊關係

    不可不知的醫學界熱門研究趨勢：母乳活性
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播