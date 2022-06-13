法國參議員也是童書作家 離台影片鼓勵台灣孩子閱讀

葛利歐今特別和譯者與出版商等人會面，並錄製影片鼓勵孩子們閱讀。（取自葛利歐推特）

2022/06/13 20:46

〔記者呂伊萱／台北報導〕近日訪台的法國參議院友台小組副主席葛利歐（Joël Guerriau），本身也是位童書作家，他所撰寫的《女巫費姬可怕的秘密》6月剛在台灣出版。葛利歐今特別和譯者與出版商等人會面，並錄製影片鼓勵孩子們閱讀，「這本書象徵了法國和台灣的友情。當你閱讀這本書的時候，請滿懷愛意，並同時學會唯有和平才是我們通往幸福的道路」。

《女巫費姬可怕的秘密》是葛利歐的第一本作品，扉頁寫著：「消滅我們內心的孩子，就是冒著忍受自己成為必然之惡的風險。」葛利歐不但是現任法國參議員，也是熱愛文學的作家，創作多本青少年與兒童讀物，希望讓孩子夢想與感動。《女巫費姬可怕的秘密》被譯成多種語言出版，6月1日剛在台灣出版中法雙語版；此書並在羅馬尼亞改編成戲劇且獲首獎。

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葛利歐8日率法國參議院財政委員會副主席艾伯雷（Vincent Eblé）、議員高夏帆（Sylvie Goy-Chavent）、瓦特博磊（Dany Wattebled）及海路鐸（Ludovic Haye）等跨黨派參議員訪問台灣，今晚將搭機返國。

外交部臉書晚間分享一段影片，是葛利歐特別錄製的「想對台灣孩子們說的話」。葛利歐先介紹《女巫費姬可怕的秘密》的背景，他的出生地就是故事發生地布列塔尼，故事靈感正是來自布列塔尼的神話及海洋。

葛利歐說，他深信今日的重要性更甚以往，透過閱讀能滋潤心靈，探索世界並啟發思考，「請大家一定要閱讀、大量閱讀，並試著暫時逃離智慧型手機及數位世界」。

葛利歐並說，這本書獻給台灣的孩子們，它象徵了法國和台灣的友情。「當你閱讀這本書的時候，請滿懷愛意，並同時學會唯有和平才是我們通往幸福的道路」。

近日訪台的法國參議院友台小組副主席葛利歐（Joel Guerriau），本身也是位童書作家，他所撰寫的《女巫費姬可怕的秘密》6月在台灣出版。葛利歐今特別和譯者與出版商等人會面，並錄製影片鼓勵孩子們閱讀。（取自葛利歐推特）

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