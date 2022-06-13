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    就任市長8年變了什麼？柯文哲：頭髮變白、較不會亂罵人

    柯文哲（左）表示，就任8年來，心境上比較不會亂罵人、較能忍耐。 （圖擷自柯文哲YouTube ）

    柯文哲（左）表示，就任8年來，心境上比較不會亂罵人、較能忍耐。 （圖擷自柯文哲YouTube ）

    2022/06/13 19:33

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市長柯文哲就職將8年任滿，今天在台北市議會備詢時也被議員問起8年來在心境、能力上有何變化？柯文哲自嘲，「醫學能力全部廢掉」，但如果要跟衛福部長陳時中比「贏太多了」。他還說，卸任後會回台大醫學院，並研究辦退休。

    台北市議員秦慧珠今天在市政總質詢詢問柯文哲擔任市長8年來有什麼轉變？柯文哲自認，頭髮變白，但體重差不多，心境上也比較不會亂罵人、較能忍耐、講髒話次數也少很多，態度悲觀進取。但柯文哲也說，不管怎麼樣，第二天睡醒就恢復正常了。

    秦慧珠也關心柯文哲8年來「能力」上有何變化？柯文哲表示，他的醫學能力「全部廢掉、差太多了」。秦慧珠聽了，調侃柯文哲既然說醫學能力廢掉還在當疫情總指揮、常自稱醫學專家；柯文哲回應「要看跟誰比」。秦慧珠追問「能力」若跟陳時中比較？柯馬上笑出來，「吼，那贏太多了，拜託」。

    秦慧珠再問，柯文哲自稱醫學能力都廢掉還贏陳時中，那陳時中是「廢掉很多次」嗎？柯文哲說，醫學是一個知識，用知識做行政會快很多。柯文哲也說，他離開台大醫院已經8年，醫學能力很差，以後要寫政治、管理學教課書。

    柯文哲說，財富部分講起來很丟臉，當台北市長薪水比台大醫師薪水少一半。

    秦慧珠也希望柯文哲針對領導力、規劃力、執行力、溝通力、清廉力等項目自評，柯文哲表示，領導有很多種、沒有對錯，但還要改進，他自認，經常下命令列管，執行力很好、規劃也無問題，但領導還要改一下，溝通力、清廉力也還可以。

    秦慧珠也問，柯文哲在年底卸任後，是否會馬上回台大醫學院？柯文哲果斷表示「會」。秦慧珠大酸，柯文哲才剛自稱醫學能力都報廢，還要回去害人？柯文哲才表示「會回去想想看怎麼辦」，因為他現在還是台大醫學院「借調」的，當時選上想辭職，醫學院沒讓他辭職，硬將他留著。柯文哲也說，市長卸任當天就會恢復台大教授身分。

    秦慧珠也問，柯文哲常稱2024年不參選總統才是新聞，柯文哲回去當教授薪水也比市長好，還要繼續參選嗎？柯文哲表示，台大醫學院規定，一年只有暑假、寒假可以離職，他要回去問一下如何辦理退休，但還沒想到那裡。

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