基隆法軍公墓獻花 法參議員團：自由可貴、守護和平！

法國參議院外交暨國防委員會副主席葛利歐（Joel Guerriau）等5位參議員訪問台灣，今天在基隆市長林右昌、民進黨立委蔡適應等人陪同下，赴基隆參觀2022城市博覽會，並至清法戰爭紀念園區獻花致意。（駐法代表吳志中提供）

2022/06/13 14:26

〔記者呂伊萱／台北報導〕法國參議院外交暨國防委員會副主席葛利歐（Joël Guerriau）等5位參議員訪問台灣，今天在基隆市長林右昌、民進黨立委蔡適應等人陪同下，赴基隆參觀2022城市博覽會，並至清法戰爭紀念園區獻花致意；葛利歐感謝基隆保存歷史的努力，並強調自由的可貴，「包括獨立、言論、行動與國家認同的自由，守護自由是唯一可被容許的戰爭理由」。

「2022城市博覽會」正在基隆登場，法國參議院訪團今天走訪基隆，參觀博覽會外、也到清法戰爭紀念園區（法軍公墓）致意。清法戰爭紀念園區是法軍公墓和英雄民族墓的合稱，位於基隆中正區二沙灣中正路旁，是基隆市定古蹟，為紀念在清法戰爭犧牲的7百多名法軍將士所建。

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葛利歐表示，感謝台灣為這個紀念園區付出的努力，努力保存這個承載回憶的地方，使本訪問團得以參訪此地。我自己是海軍出身，紀念殉職士兵對我而言意義重大。他提到，去年亞美尼亞舉行儀式紀念2020年在亞美尼亞與亞塞拜然武裝衝突中喪生雙方共6千名戰士。他們的名字從此銘刻在墓碑上。眼前的墓碑也是代表眾多為國捐軀的青年。很多戰爭都不該發生，卻造成無數無辜的青年喪命。

葛利歐強調，自由可貴，我們要守護自由，包括獨立、言論、行動與國家認同的自由。守護自由是唯一可以被允許的戰爭理由。今天的烏克蘭正是在為自由而戰。沒有一個國家可侵略他國，惟有瘋狂份子才會有此作為，只有瘋狂的獨裁者才會如此，「讓我們守護和平，謝謝大家」。

蔡適應表示，這是法國一年內第3次的國會訪問團，成為台法友好具體展現，去年法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）訪台時也到基隆見證沙灣歷史文化園區開幕，結合國會和城市領域，更將基隆推展到外交舞台上。

蔡適應說，這次葛利歐副主席訪台期間適逢基隆舉行城市博覽會，他因此再度邀請訪團，並安排至清法戰爭紀念園區追思，也參觀富含歷史意涵的沙灣展區及國門展區。一行人並在餐敘席間交流外交國防、基隆發展及台法關係等議題。

蔡適應提到，基隆在清法戰爭期間曾與法國有過密切關係，農曆7月時法國在台協會將到基隆參加具法國特色的普渡。他這幾年來不僅推動國會外交，更致力將成果帶回基隆，進一步提高城市能見度。

法國參議院外交暨國防委員會副主席葛利歐（Joel Guerriau）等5位參議員訪問台灣，今天在基隆市長林右昌、民進黨立委蔡適應等人陪同下，赴基隆參觀2022城市博覽會，並至清法戰爭紀念園區獻花致意。（蔡適應提供）

法國參議院外交暨國防委員會副主席葛利歐（Joel Guerriau）等5位參議員訪問台灣，今天在基隆市長林右昌、民進黨立委蔡適應等人陪同下，赴基隆參觀2022城市博覽會，並至清法戰爭紀念園區獻花致意。（蔡適應提供）

法國參議院外交暨國防委員會副主席葛利歐（Joel Guerriau）等5位參議員訪問台灣，今天在基隆市長林右昌、民進黨立委蔡適應等人陪同下，赴基隆參觀2022城市博覽會，並至清法戰爭紀念園區獻花致意。（蔡適應提供）

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