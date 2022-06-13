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    北市網軍案》會展基金會林宜民首現身 坦承以「LovError」發PTT幻想文

    涉及網軍爭議的北市府會展基金會員工林宜民（站立者）、交通局科長林育生（前排由左至右）、新工處幫工程司黃彥翔、觀傳局科員宋承恩、秘書處員工陳柏瑞等今均列席備詢。（記者鄭名翔攝）

    涉及網軍爭議的北市府會展基金會員工林宜民（站立者）、交通局科長林育生（前排由左至右）、新工處幫工程司黃彥翔、觀傳局科員宋承恩、秘書處員工陳柏瑞等今均列席備詢。（記者鄭名翔攝）

    2022/06/13 14:30

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府「網軍」疑雲延燒，涉案人員財團法人台北市會展產業發展基金會（簡稱會展基金會）員工林宜民今現身，並坦言以帳號「LovError」於PTT發「幻想文」，因怕被同事認出而刻意變造內容；觀光傳播局科員宋承恩以帳號「SagaCandida」於PTT發文徵求提供網路行銷成果，宋員辯稱，因提供網路行銷相關E-mail範文給網友，卻誤PO上網，遭質疑仍回稱「即使資深鄉民也會操作錯誤」。

    台北市議會財政建設委員會今針對「PTT發文事件調查」進行專案報告，涉及於公務時段在PTT發表與公務無關、甚至具政治攻擊言論等包括會展基金會員工林宜民、觀傳局科員宋承恩、交通局科長林育生、新工處幫工程司黃彥翔、秘書處員工陳柏瑞等均列席備詢。

    其中以被揭發以「LovError」、「going70」、「going90」帳號於PTT發表文章，先稱過年陪女友、後又稱老婆及3名小孩確診、公司未給付薪水、顏色正確才有醫師等矛盾、爭議言論的林宜民坦言，女友即是老婆，且怕被同事認出身份才聲稱公司未給薪等，但強調並非造謠。

    宋承恩則在PTT發文要求提供網路行銷執行成果，遭網友質疑為北市府養網軍的相關證據；宋員今坦言於2019年發布此文章，但係因當時基於網路行銷專業，提供相關E-mail範文給網友，卻誤PO上網，但內容並無任何意義，議員林穎孟則質疑，宋承恩作為上站7千多次的資深鄉民不應犯如此低級錯誤，宋員回稱「即使資深鄉民也會操作錯誤」。

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