中國禁我石斑魚進口 陳亭妃：將向WTO的SPS例會申訴

立法院民進黨團今舉行輿情回應記者會，由黨團幹事長鄭運鵬（中）、副幹事長林靜儀（右）、立委陳亭妃共同說明。（記者謝君臨攝）

2022/06/13 12:06

〔記者謝君臨／台北報導〕繼去年鳳梨、釋迦、蓮霧後，中國宣布自今（13）日起禁止台灣石斑魚輸入，理由是指檢出禁用藥物、土黴素超標。對此，民進黨立委陳亭妃表示，中國片面禁止台灣石斑魚輸入，卻提不出檢驗不合格的資料，傷害我國農漁民，令人無法接受。她說，我們將於6月23日世界貿易組織（WTO）食品安全檢驗與動植物防疫檢疫協定（SPS）例會中，提出相關貿易說明和關切。

立法院民進黨團今舉行輿情回應記者會。針對中國片面禁止台灣石斑魚輸入，陳亭妃強調，政府已做好準備，將與所有農漁民站在一起，把所有通路做好。她指出，中國於去年2月突宣佈禁止台灣鳳梨進口，同年9月再禁荔枝、蓮霧，今年6月又片面禁止石斑魚，理由是檢驗不合格，但卻提出不相關資料。

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陳亭妃說，在鳳梨、蓮霧事件後，我們向WTO申訴中國違反SPS規範，並未提出相關證據證明我國的農產品不能進口，但遺憾的是無法得到正確答覆，從去年11月至今年3月，我們都向WTO的SPS會議提出特定貿易關切，要求中國與我進行對話，並提供相關科學檢疫，但這兩次中國都提不出來。

陳亭妃批評，這清楚證明，從頭到尾中國都在傷害我們的農產品、農漁民，我們無法接受，今年6月23日的SPS例會中，我們會再度針對中國片面禁止我國鳳梨、釋迦、蓮霧及石斑魚輸入，提出相關貿易說明和關切。她也說，政府會提出相關措施，包括低利貸款、分散養殖風險、強化行銷活動，加強外銷獎勵等。

民進黨團幹事長鄭運鵬補充說明，指中國對台灣農漁民進行「養套殺」策略，在政治上設陷阱，先透過中國市場「養」，再以市佔率「套」牢，最後下蠱、下藥要來「殺」農漁民，以農圍政，藉此逼迫民進黨政府，農委會會努力將這些被禁止的農產品，往醫藥條件更進步、更好價格的其他國家輸出。

鄭運鵬批評，中國指控我農漁產品有病蟲害，卻提出不證據，這對台灣農漁民不公平，這幾年吃虧太多，中國言而無信，不是我們可靠的市場。

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