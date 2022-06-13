藍營南市議員向黨推薦人選 搶攻第一選區婦女保障名額

國民黨南市議員蔡育輝今向國民黨喊話，徵召年輕人參選，大力推薦白河囝仔張宇彤（左），搶攻第一選區婦女保障名額。（記者王涵平攝）

2022/06/13 11:30

〔記者王涵平／台南報導〕國民黨南市議員蔡育輝今向國民黨喊話，徵召年輕人參選，大力推薦白河囝仔張宇彤，搶攻第一選區婦女保障名額。

張宇彤曾在中正大學攻讀成人與高齢教育，也曾獲台美菁英獎學金得主，18歲獲全國保德信志工菁英獎、22歲任青年代表與前總統馬英九共進午餐，曾任反毒大使、台南文化大使等，擔任青年政策論壇主持人、參加青年政策研發獲得全國獎項，曾至海外求學、工作，也曾任世界旅遊小姐、台灣親善大使。

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蔡育輝表示，雖然距離選舉日已不到半年的時間，但張宇彤不論學經歷或積極參與地方事務的心意都很好，自己也在參選，仍願帶著新人一起衝刺，讓張宇彤增加歷練的機會。

第一選區有一席婦女保障名額，目前僅有民進黨南市議員沈家鳳參選，蔡育輝指出，多年前就展開培植年輕人加入國民黨參與公共事務的行動，只要有心要投入，都願意提供服務處工作增加歷練，以張宇彤的條件，仍有勝選機會。

蔡育輝說，最近才了解張宇彤的意向，雖然時間十分緊迫，但基於市黨部原先在第一選區一直找不到條件優異的女性來爭取婦女保障名額，才積極鼓勵張宇彤爭取黨部徵召。

蔡育輝向市黨部喊話，要給年輕人機會，讓國民黨有辦法傳承。並提供參選人更多的支援，幫忙和青年世代通氣，不然恐怕只會消耗更多年輕人的熱情。

張宇彤也喊出，「宇 」民「彤」在，「與您同在」，願意返回家鄉為地方服務，讓世界看見台灣，從地方做起。

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