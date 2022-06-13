他用一張連署把8個立委拉下水 台中立委問：要聽交通局指揮?

無黨籍議員陳廷秀在議會連署，要求市府成立捷運推動小組，將市籍八位立委都納入。（資料照）

2022/06/13 06:40

〔記者唐在馨／台中報導〕無黨籍台中市議員陳廷秀在議會提出連署，要求台中市府成立「捷運推動小組」，並由台中市交通局負責，目前藍綠8位立委都表示會參加，但有立委私下表示，他們負責的是中央單位，未來「難道要聽地方市府的交通局指揮」？交通局長葉昭甫則說，提案才剛通過，交通局會好好思考如何籌組。

陳廷秀是在議會提案，建請台中市政府儘速成立捷運推動小組，以利捷運藍線的進行，內文並有「捷運藍線去年3月送出綜合規劃，高雄黃線核定以及基隆捷運也即將核定經費，台中捷運最早送出的綜合規劃卻卡關中央，建議市府應儘速具名邀請中市8位立委以及議會同仁成立捷運推動小組，且由交通局負責籌組作業，以利捷運藍線的進行」。

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而此提案除了國民黨的陳成添，李中及李麗華連署外，也有民進黨的黨團總召江肇國以及議員何敏誠連署。

而在此連署通過後，要參選市長的立法院副院長蔡其昌已在第一時間表示，泛綠的6位立委都會參加，他雖然同時也表示希望台中市府好好檢視為何捷運藍線不過的原因是出在自己的問題，不要有事就推中央，但也表示立委加入可協助檢視問題，而國民黨的江啟臣以及楊瓊瓔均表示樂觀其成，一定參加。

不過也有綠營立委私下表示，合併升格後歷任直轄市長包括國民黨的胡志強或是民進黨的林佳龍，如果有重大建設都會主動邀請立委溝通並說明如何團結跟中央爭取，盧秀燕剛上任時也曾邀請大家餐敘，但這個「捷運推動小組」未來如果變成由中市府交通局來籌組及邀集，豈不是變成立委在中央請交通部來報告，但在地方變成聽交通局指揮？

也有立委表示，台中捷運藍線的問題是林佳龍任內已定案的內容，被盧秀燕改掉了，導致很多問題包括財務等等，無法讓中央解疑，未來如果開會，立委勢必也是會詢問，到底問題是否真的出在中央？中市府可能也是要把資料準備好，但也表示，無黨籍議員這招很高，一個連署把要監督中市府的責任變成立委要去中央爭取，變成中央的責任，還把8個立委都拖下水。

而交通局長葉昭甫則說，絕對沒有誰指揮誰的問題，交通局只是負責籌組，只不過這個案子議會才通過，何時召開？怎麼召開？交通局還要再規劃。

無黨籍議員陳廷秀在議會連署，要求市府成立捷運推動小組，將市籍八位立委都納入，藍綠議員都有人連署。（資料照）

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