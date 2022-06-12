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    中國防長恫嚇「分裂台灣不惜一戰」 陸委會痛批：宣戰行徑

    陸委會今日表示，對於中國防長在香格里拉對話會威脅以武力侵犯台灣的恫嚇言論，表達嚴正抗議與不滿。（資料照）

    陸委會今日表示，對於中國防長在香格里拉對話會威脅以武力侵犯台灣的恫嚇言論，表達嚴正抗議與不滿。（資料照）

    2022/06/12 20:39

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國務委員兼國防部長魏鳳和今日在新加坡出席第19屆香格里拉對話會，發表「中國對地區秩序的願景」主題演講。他揚言，「如果有人膽敢把台灣分裂出去，我們一定會不惜一戰，不惜代價，一定會打到底，這是中國不二的選擇」；陸委會痛批，公然在國際場域對台文攻武嚇，完全是藐視國際關係和平原則的宣戰行徑。

    魏鳳和表示，有國家在台灣問題上背棄「一個中國」的原則和承諾，支持台獨分裂勢力倒行逆施，還動不動就打台灣牌，拿與台灣關係法說事，干涉別國內政。

    針對美國國防部長奧斯汀11日在香格里拉對話會談及美國的印太戰略。魏批評，美國是打着自由開放的旗號、拉幫結伙搞小圈子，針對特定國家渲染衝突對抗、打壓遏制圍堵別人。

    對此，陸委會表示，對於中共防長在香格里拉對話會威脅以武力侵犯台灣的恫嚇言論，本會表達嚴正抗議與不滿。我們認為這種公然在國際場域對台文攻武嚇，完全是藐視國際關係和平原則的宣戰行徑，更證明了北京當局是製造區域嚴重不安的根源。

    陸委會強調，兩岸互不隸屬是現狀更是事實。台灣從不是中華人民共和國的一部分。中共始終漠視國際及台灣對其強勢行徑與錯誤主張的反對，企圖「以武逼統」並阻礙國際對台支持，終將自食惡果。

    陸委會指出，台灣人民有堅強的防衛意志與決心，將持續與國際社會協同合作，共同遏制侵略者的野心和妄想。

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