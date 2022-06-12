為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    反送中612行動3週年 港人台北集會高喊香港加油

    香港邊城青年和多個民間團體於6月12日下午舉辦「兄弟爬山，繼續努力」612香港行動集會，集會在台北市信義區中國銀行台北分行前舉行。寫著「光復香港，時代革命」的旗幟在現場飄揚。（中央社）

    香港邊城青年和多個民間團體於6月12日下午舉辦「兄弟爬山，繼續努力」612香港行動集會，集會在台北市信義區中國銀行台北分行前舉行。寫著「光復香港，時代革命」的旗幟在現場飄揚。（中央社）

    2022/06/12 20:13

    〔中央社〕香港邊城青年和多個民間團體今天下午舉辦「兄弟爬山，繼續努力」612香港行動集會。期許香港人在各個地方、不同位置上繼續為香港努力，在對抗極權的路上，香港人不會孤單。

    距離2019年6月12日「反送中」行動剛滿3週年，在台港人團體訴求透過遊行集會，讓香港人面臨的困境不被忘記，期許香港人莫忘初衷、繼續努力。

    這場遊行集會前半段先是遊行，後在信義區的中國銀行台北分行前集結，許多在台香港人身穿黑上衣參加集會。在開場引言後，現場一起大合唱「願榮光歸香港」，後由各方人士接力演說。

    台灣香港協會理事長桑普表示，這樣的集會場合是香港人相互打氣加油的場域，身處世界各地的香港人都關注著彼此，海外連結將讓每個人都體會到香港人為了民主的抗爭精神。

    桑普說，香港人為了民主抗爭付出了很多，自由的台灣一直支撐著香港的自由。移民和難民不同，倘若台灣可以循對待難民途徑採低調、務實方式幫助來台香港人，將是功德無量。

    台北市議員邱威傑說，共軍、共艦持續擾台，以地方民意代表立場，可以做的就是暫緩兩岸交流，在審查台北市政府今年度總預算時有提出但書，「若雙城論壇舉辦前，共機、共艦持續擾台，則本預算不得動支」，否則在共軍、共艦持續擾台的條件下，實在不理解台北市必須跟上海市交流的理由是什麼。

    香港漫畫家柳廣成說，來台香港人正在努力地融入台灣生活，走進別人的土地，必須要繼續努力，擴充才華和實力作個有影響力的人，在各行各業好好表現，長久時間累積下來，就能透過實際成就獲得他人的尊重，也化解他人對於香港人的部分刻板印象或誤解。

    NGO工作者李明哲指出，香港人一直想自己決定香港命運、自己定義香港，從雨傘革命、魚蛋革命到反送中抗暴，香港人用自己勇武的方式告訴全世界香港人的價值不容摧毀。台灣對於香港前途的重視和關懷，不能只是喊喊口號、看看電影，必須用具體行動落實聲援香港。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    小粉紅太囂張！康乃爾大學港生貼反送中海報 遭暴力攻擊
    2022/06/10 05:29

    小粉紅太囂張！康乃爾大學港生貼反送中海報 遭暴力攻擊
    反送中政治犯破千 刑期772年 逾半不到25歲
    2022/05/26 05:30

    反送中政治犯破千 刑期772年 逾半不到25歲

    董至成曝：演藝圈瘦腰武器都靠「它」
    聲援香港民主自由 國民黨：堅持人權與法治價值
    2022/05/12 19:32

    聲援香港民主自由 國民黨：堅持人權與法治價值
    何韻詩、陳日君等5人被捕 陸委會譴責「假國安之名行迫害之實」
    2022/05/11 23:08

    何韻詩、陳日君等5人被捕 陸委會譴責「假國安之名行迫害之實」

    全國電子618狂歡購物節 +1元多一件
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播