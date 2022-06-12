兩岸統合取代統一 呂秀蓮︰「雙兩岸關係」讓台灣成永久中立國

呂秀蓮倡議「兩岸統合」取代「兩岸統一」主張。（記者蔡淑媛攝）

2022/06/12 18:29

〔記者蔡淑媛／台中報導〕前副總統呂秀蓮今天在「台灣過去與未來」座談上，再度提出「兩岸統合」取代「兩岸統一」主張，強調台灣早就獨立，台灣要正常化、領導世界，兩岸關係必須改變思維，與日、韓聯盟形成東亞金三角，中國則要有更大的雄心抱負處理周邊國家、善待少數民族，漢滿蒙回藏形成中華邦聯，呼籲用兩岸統合取代兩岸統一，用「雙兩岸關係」使台灣成為永久中立國。

呂秀蓮表示，台灣擁有民主、自由、富裕，如果被中國統一，變成中華人民共和國下的特別行政區，台灣人無法接受，為了打破僵局，她舉例國際上的歐盟、拉丁美洲共同體、東南亞國協，而日、韓、台同受儒家思想薰陶、地理相近，可形成東亞金三角，「不要再喊兩岸統一！」

請繼續往下閱讀...

呂秀蓮說，台灣早在1996年民選總統時就已獨立，台灣要正常化，加入國際陣容，領導世界，因此兩岸關係可以改變思維，中共不用統一我們，而是雙方統合，互相包容尊重，中國也能解決少數民族問題，漢滿蒙回藏形成中華邦聯。

呂秀蓮說，中華邦聯必須要時間，但中國不要再喊統一，用一個中華邦聯歡迎台灣，台灣人可以接受，而不是用「一個中國」，這是中華人民共和國要併吞台灣，或中華民國也不見了，這讓支持中華民國、愛台灣的人無法接受。

呂秀蓮強調，台灣早就獨立，台灣要正常化、領導世界，兩岸關係必須改變思維，可先與日、韓聯盟形成東亞金三角。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法