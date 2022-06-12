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    紀念六四「恥辱柱」遭噴黑漆 陸委會：強烈譴責

    陸委會今日表示，對於本次事件惡意的破壞行徑，本會予以強烈譴責。圖為遭噴漆的「恥辱柱」。（華人民主書院提供）

    陸委會今日表示，對於本次事件惡意的破壞行徑，本會予以強烈譴責。圖為遭噴漆的「恥辱柱」。（華人民主書院提供）

    2022/06/12 17:40

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕為紀念六四天安門事件，台灣多個民團上週六於中正紀念堂重建丹麥藝術家高志活（Jens Galschiøt） 作品「恥辱柱」（國殤之柱），今日早上8點多左右，卻遭黑衣人士噴漆破壞；陸委會表示，對於本次事件惡意的破壞行徑，予以強烈譴責。

    今年為六四事件33週年，原本佇立在香港大學已有25年的「恥辱柱」，因「港版國安法」於去年拆除。華人民主書院透過3D列印技術讓「恥辱柱」在台重現，期許香港精神延續下去。

    今日上午一名黑衣男子拿黑色噴漆對「恥辱柱」噴漆，警方經調閱監視器發現，19歲李姓男子涉有重嫌，後於新北市三重區將李姓男子緝獲到案。

    警方初步了解，李男有違反「社維法」紀錄，他落網供稱自己是做工的，但因疫情影響造成經濟收入，因此才潑漆洩恨，警方對他說詞抱有高度懷疑，詢後將依涉毀損罪嫌函送台北地檢署偵辦。

    華人民主書院理事長曾建元受訪表示，去年六四活動的展品，被一名精神障礙人士推倒破壞，今年紀念六四的藝術作品又遭人噴漆，很明顯是中共要台灣人閉嘴，司法單位應查明背後主使者。

    陸委會指出，政府對於「六四事件」的立場聲明已經發布，相互尊重包容是民主社會的價值核心，任何不同政治主張或意見的表達，都不應採取暴力和破壞的行為。有關重建藝術品遭破壞事，警方已進行調查，本會尊重後續法律處理。

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