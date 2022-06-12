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    酸黃珊珊「一到選舉就跳船換黨」 詹為元：只想成就自身利益

    國民黨北市議員參選人詹為元批黃珊珊曾參加新黨、親民黨，也與民進黨合作過，「一到選舉就跳船換黨」。（翻攝詹為元臉書）

    國民黨北市議員參選人詹為元批黃珊珊曾參加新黨、親民黨，也與民進黨合作過，「一到選舉就跳船換黨」。（翻攝詹為元臉書）

    2022/06/12 16:32

    〔記者鄭名翔／台北報導〕親民黨籍的台北市副市長黃珊珊是否披台灣民眾黨戰袍出征下屆台北市長，不僅外界關注、民眾黨內也多有意見，黃珊珊昨暗酸國民黨立委蔣萬安「心裡只有政黨利益的人才會一直想政黨利益」，令國民黨北市議員參選人詹為元轟發言「狗屁不通」，黃珊珊曾參加新黨、親民黨，也與民進黨合作過，「一到選舉就跳船換黨」，只想透過政黨成就自身利益。

    現為親民黨籍的黃珊珊可能以無黨籍參選下屆台北市長，但卻引發民眾黨內諸多不滿聲浪；已獲國民黨提名參選的蔣萬安稱，不會背棄一路栽培我的政黨，黃珊珊則說，是否入黨從不是壓力，不應只狹隘地只想政黨利益，應將民眾利益放在黨意之前，「心裡只有政黨利益的人才會一直想政黨利益」。

    詹為元反批黃珊珊，發言貌似正氣凜然，但實際上卻「狗屁不通」，政黨的核心價值才是吸引民眾及供民眾選擇的參考，而黃珊珊若真心如其所言，一開始就應選無黨參政，但為何之前參加過新黨、親民黨、也曾在立委選舉時與蔡英文總統及民進黨合作。

    詹為元酸黃珊珊，若政黨利益對她不重要，那為何一到選舉就「跳船換黨」，其實是想著如何透過政黨來成就自身利益。

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