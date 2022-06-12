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    六四「恥辱柱」遭黑衣人潑漆破壞 華人民主書院譴責暴力

    「恥辱柱」今日早上8點55分左右，遭不明黑衣人士噴漆破壞。（華人民主書院提供）

    「恥辱柱」今日早上8點55分左右，遭不明黑衣人士噴漆破壞。（華人民主書院提供）

    2022/06/12 14:25

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕華人民主書院在中正紀念堂舉辦的「不默而生：抵抗的轉喻─六四33週年跨境藝術展」作品「恥辱柱」，今日早上8點55分左右，遭不明黑衣人士噴漆破壞，警方當場以現行犯逮捕。華人民主書院發聲明指出，該會隨即至台北市政府警察局中正第一分局仁愛路派出所報案，後續將採法律途徑究責。

    聲明表示，譴責一切形式的暴力，對任何形式暴力決不妥協，不論是1989年北京天安門的屠殺、2021年的「恥辱柱」在香港大學被暴力移出毀棄，或是今日在中正紀念堂民主大道上3D列印「恥辱柱」遭噴漆汙損，本會將堅持對行為人及其後之共犯結構追究法律與政治責任，要求道歉。

    聲明指出，丹麥藝術家高志活（Jens Galschiøt）的「恥辱柱」創作本身反射藝術家的個人理念與情感，藝術品本身，強調的是普世價值及其藝術價值，不該受政治力或是個人喜好影響而受到箝制或是破壞。

    聲明強調，「恥辱柱」上都刻有多個身軀扭曲面容痛苦的人像，象徵遭到血腥鎮壓的死傷者，提醒世人勿忘因壓迫而受難的人們。今日民主大道上的「恥辱柱」遭噴漆，除了是對藝術品本身的破壞外，也是對一切反人類罪暴行的擁護，更在挑戰台灣保障創作、思想自由和集會自由的憲法秩序，我們懷疑噴漆行為一如歷年騷擾六四集會的行為，乃具有高度政治動機，警告台灣人對六四和中國共產黨的一切歷史錯誤噤聲。

    聲明提及，這不是單純的財物毀損行為，而是危害台灣人民精神自由的結構性暴力，我們要求司法單位查明犯行的真相，也呼籲國人重視本事件在台灣國家安全維護上的意義。

    華人民主書院理事長曾建元受訪表示，不明黑衣人士是早上去破壞作品，因中正紀念堂廣場非常寬闊，已被警方當場現行犯逮捕，目前在仁愛派出所偵訊。歷年六四活動都有被人騷擾、破壞，去年還指使一名精神障礙者來推倒展品，訴訟還在進行中，今年又再度發生。

    曾建元指出，這是在警告台灣人不要對六四及相關歷史錯誤的問題來發聲，要台灣人閉嘴，因為台灣人閉嘴，全球華人社會就閉嘴了。潑漆對藝術家的創作自由及作品財產權、人民受憲法保障的集會等基本權利的威脅，如果有不同意見，可以去辦反紀念六四的活動彰顯主張，不需要讓這種暴力行動。

    他強調，這種行為已經不只一次，研判背後是跟中共有關的，這不是單純個人行為，背後有結構性問題，對台灣的自由在進行侵蝕，希望司法單位能夠查明真相及背後主使者。

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