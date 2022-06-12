不用再擔心被潑漆！設立46年霧峰省議會蔣介石銅像拆了

立法院民主議政園區在議事堂前的蔣介石銅像上月底拆除，如今只剩下基座。（記者陳建志攝）

2022/06/12 09:44

〔記者陳建志／台中報導〕立法院民主議政園區（原省議會）在議事堂前圓環有一座前總統蔣介石銅像，因是威權象徵，促轉會依據「促進轉型正義條例」發文請立法院移除，但因整個園區都是古蹟範圍，經立院提出銅像拆除及遷移計畫並經台中市政府文資審議委員會審議通過，這座設立46年的銅像已經在上月底拆除遷移，未來圓環將恢復原有的使用功能。

原霧峰省議會議事堂前有一座蔣介石銅像，因被視為是威權象徵，之前曾遭民眾抗議要求拆除，包括霧峰區公所、大里區公所和大里中興路、國光路口旁公園內的蔣介石銅像，都曾在二二八前夕遭人潑漆，並掛上「世紀殺人魔，二二八元兇」牌子表達不滿，警方當時擔心省議會議事堂前的銅像也遭人破壞，曾派人徹夜看守保護。

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立法院中南部服務中心主任王俊傑表示，霧峰省議會1958年興建時，當時並沒有蔣介石銅像，這座銅像是前總統蔣介石逝世後隔年在1976年所設立，至今已46年，不過因「促進轉型正義條例」第5條規定，「出現於公共建築或場所之紀念、緬懷威權統治者的象徵，應予移除、改名」，因此促轉會發文要求立院處理並列管。

王俊傑表示，不過因園區內的議事堂、朝琴館和議蘆等3處為市定古蹟，整個園區都是古蹟管制範圍，不能隨意拆除，經立法院向台中市政府提出蔣介石銅像拆除與遷移計畫，並經台中市政府「古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會」審核，獲得審議委員超過2分之1以上支持，同意拆除。

立法院中南部服務中心因此在5月30日雇用吊車將蔣介石銅像從基座切除吊起，並在隔天送往桃園，交給桃園市風景管理處，由該處協助後續陳設的相關事宜，銅像拆除也代表一個時代的象徵走入歷史。

王俊傑表示，訪查相關資料後，當年興建時從議事堂可直接看到入口處的拱門，因此將會把圓環重新整理，恢復當年的風貌，相關的整修工程預計今年底前完成。

立法院民主議政園區在議事堂前的蔣介石銅像設立46年，因是威權的象徵，立法院經台中市府文資處審核同意，上月底拆除。（記者陳建志攝）

立法院民主議政園區（原省議會）在議事堂前的蔣介石銅像，終於在上月底拆除並運往桃園慈湖放置。（記者陳建志翻攝）

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