與各國分享台灣經驗 林昶佐：國會愈開放愈能抗中

立委林昶佐11日在丹麥哥本哈根「開放國會」活動上，與各國國會議員及代表們分享台灣經驗。（取自林昶佐臉書）

2022/06/12 06:00

〔記者楊丞彧／台北報導〕哥本哈根民主高峰會10日於丹麥閉幕，無黨籍立委林昶佐受邀與談，並在後台面邀美國前總統歐巴馬訪台。林昶佐在11日接續的「開放國會」活動上，分享台灣經驗。身為立法院開放國會委員會召集人的林昶佐強調，促成愈開放的國會，對內能強化人民參與民主的效能，引導政府正確施政，對外也能以一個更有韌性的公民社會，來抗衡中國的威脅。

林昶佐在臉書表示，11日他於哥本哈根進一步針對開放國會深入討論。與會者包括台灣與科索沃兩國的國會議員、公民團體，以及拉脫維亞國會議員沃伊卡（Inese Voika）、丹麥國會議員歐森（Jesper Olsen）、今年四月底剛訪台的瑞典國會副議長呂謝婷（Kerstin Lundgren）及愛沙尼亞政府e-Estonia數位顧問拉歐（Carmen Raal），一起分享各自的經驗。

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在向各國代表分享時，林昶佐回顧從2020年5月以來一路從提案、獲得跨黨派支持等推動開放國會的過程。台灣的開放國會委員會（OP-MSF）是由國會與民間合作組成，以「官方加民間」的合作模式撰寫行動方案，召開21次各地實體及線上公開論壇、募集各界建議。歷經兩輪撰寫及兩次公開閱覽後，2021年3月產生「開放國會行動方案」，提出5大主題、20項開放國會承諾。

林昶佐提到，其中包括幾個具體項目，例如立法院會議全程轉播公開、議事資料完整公開、建置人民連署倡議平台等，有些已經完成，有些則正在進行。

林昶佐指出，台灣在產生開放國會行動方案的過程，本身就是公開審議模式的寶貴經驗。它重新定義了政府與公民社會之間關係，不再只是對立、衝突、矛盾，而也有共同合作，產生共同願景可能。

林昶佐強調，他一直認為，促成愈開放的國會，對內能強化人民參與民主的效能，引導政府正確施政，落實照顧少數族群、弱勢階級、女性、老年、兒童的權益；對外，也能以一個更有韌性的公民社會，來抗衡中國的威脅。

林昶佐也分享，從科索沃、丹麥、瑞典、拉脫維亞獲得相當豐富的收穫，包括他們在行政部門與立法部門進行開放政策的改革時，所遭遇的困難與挑戰。相信未來台灣跨國的合作與交流將更緊密而持續，也期待台灣與科索沃都能早日成為開放政府夥伴關係聯盟（Open Government Partnership，OGP）會員國，跟國際社會一起為打造更民主、更自由的生活而努力。

立委林昶佐11日在丹麥哥本哈根「開放國會」活動上，與各國國會議員及代表們分享台灣經驗。（取自林昶佐臉書）

今年四月底剛訪台的瑞典國會副議長呂謝婷（Kerstin Lundgren，左），11日也在丹麥哥本哈根「開放國會」活動上分享經驗，我國立委林昶佐（右）認真聆聽。（取自林昶佐臉書）

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