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    罷韓2週年剛過 李四川PO文「感謝高雄的好友，提早還給我2年的無憂」

    前高雄市副市長李四川。（資料照）

    前高雄市副市長李四川。（資料照）

    2022/06/11 14:40

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕被視為代表藍營參選高雄市長最強棒的李四川，最近在臉書發文金句連發，適逢罷韓2週年剛過幾天，他今午在臉書表示：「感謝高雄的好友，提早還給我2年的無憂！」再度表明無意參選的心志。

    國民黨高雄市長人選難產，地方藍營仍期盼前副市長「川伯」李四川，能上陣當母雞；李四川近日重申「不會選」，強調自己是做工程的、不懂政治，也很滿意現在的生活，並笑說先前有媒體好心多加兩個字為「目前不會選」！其實不管目前、「目後」都不會選。

    適逢6月6日罷韓2週年剛過幾天，李四川今早在臉書有感而發說：「人生路上，每一站的風景都非常美，走一程，愛一程，贏的漂亮，輸也精彩，無論成功或失敗，皆坦然接受」、「如果往前是艱困，後退也艱難，那我們就往旁邊走吧」，並「感謝高雄的好友，提早還給我2年的無憂」，再度表明心志。

    不過，國民黨基層仍未死心，市議員陳美雅留言說：「好人要出頭，大家要川伯」；將參選左楠區議員的白喬茵也說：「請問旁邊是指你老家屏東的旁邊～高雄嗎？」；市議員邱于軒則留言:「雖然您是首選，但不忍您再這麼辛苦，這一仗我們大家一起擔起來，但別忘了您要做我們最強的後盾！」

    據市黨部了解，李四川確定無意願參選高雄市長，目前呼聲最高的是前立委、現任國民黨智庫執行長柯志恩，與孫文學校總校長孫亞中，極可能參考內部民調，決定徵召人選。

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