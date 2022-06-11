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    首頁　>　政治

    媒體人批不要再送餐、要積極進攻 蔣萬安：別曲解好意

    國民黨立委蔣萬安出席原住民槌球活動。（蔣萬安辦公室提供）

    國民黨立委蔣萬安出席原住民槌球活動。（蔣萬安辦公室提供）

    2022/06/11 12:10

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕資深媒體人朱凱翔昨在直播節目批評，國民黨立委蔣萬安選舉策略錯誤，不要再送餐給醫護、送餐也不會比熊貓快，應有更積極的進攻策略。對此蔣萬安今早表示，送餐點是要讓醫護無後顧之憂、守護民眾健康，和政治無關，更不是對付誰，外界不需要扭曲這樣的好意。

    今早出席北原盃全國原住民族槌球邀請賽開幕典禮的蔣萬安受訪表示，去年疫情三級警戒他發起送餐給醫護活動，是給醫護打氣，今年疫情再起，他2週前跑遍13家醫療院所，將愛心餐點送到醫護人員手上，感謝醫護穿厚重防護衣工作非常辛苦。

    蔣萬安強調，他希望醫護可以不用有後顧之憂，不需要為了採購餐點而奔波煩心，讓醫護好好的照顧民眾、守護民眾健康，這跟政治無關也不是為了要對付誰，希望外界不要有誤解他這樣的好意。

    朱凱翔還提到國民黨在北市是雙重在野，策略應該更積極，蔣萬安對此表示，他一直強力監督政府防疫，也站在人民角度提出很多建議，包括以篩代隔，兒童就醫專門門診、快篩陽確診認定、遺體24小時火化等，他提出很多建議跟呼籲，都是希望很多政策能夠修正，為民眾福祉盡一份力量。

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