朱立倫返國記者會：國民黨會持續努力 不再被貼親中反美、不愛台灣

國民黨主席朱立倫訪美行程進入尾聲，今天上午（美西時間10日傍晚）在接受洛杉磯僑界晚宴招待前，於當地召開返台前記者會。（國民黨提供）

2022/06/11 09:32

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫訪美行程進入尾聲，今天上午（美西時間10日傍晚）在接受洛杉磯僑界晚宴招待前，他在當地召開返台記者會，對於媒體要求為此行打分數，朱立倫說，他不給自己評分，國民黨會持續努力，讓全世界都聽到國民黨是愛台灣，守護中華民國以及民主、自由、和平的政黨，不會再被貼上不實的「親中反美」、「不愛台灣」等標籤。

朱立倫表示，此行最重要的目的就是向大家報告國民黨重返華府，美東時間8日上午在華府正式成立國民黨駐美代表處，這是事隔14年之後重返華府，要告訴美方以及全世界，國民黨是堅持愛台灣、保衛中華民國的政黨，永遠維護民主、自由，會與所有的民主國家站在一起，但也希望兩岸和平、交流，確保台灣安全。

請繼續往下閱讀...

對於日前銓釋「九二共識」是「沒有共識的共識」，引發議論，朱立倫表示，國民黨是創立中華民國的政黨，永遠堅持捍衛中華民國、反對台獨，並希望守護台灣，促進兩岸和平交流，「九二共識」的基本精神就是求同存異，兩岸沒共識的部分，應該相互尊重，各自表述，他希望未來兩岸能夠持續交流溝通。

對於日前澄清親美而非親中的說法，朱立倫強調，國民黨的立場都是根據黨章、政綱而來，捍衛中華民國、守護台灣，保衛民主、自由是共同目標，我們希望和平、安全、繁榮的台灣，更是共同的立場，親美就是親民主、親自由，這是一貫立場，從過去到未來都一樣，這是根據全代會通過的黨章、政綱規定而來，不會改變。

他還說，國民黨如果不能捍衛中華民國與民主、自由，就失去當年創黨的精神，因此，不能因為別人的批評就退縮，國民黨在保衛中華民國的同時，希望也能避免戰爭，在有自我防衛力量後，再透過溝通避免戰爭。

有關中國軍機擾台問題，朱立倫說，在台灣每一次遇到同樣的問題，國民黨都表達強烈不滿與抗議，兩岸應該和平交流，不需要軍事干擾，每次中共軍機擾台都會造成民眾的反感，這對兩岸關係沒有任何幫助。

有關國內選舉議題，朱立倫則說，在提名過程中一定會有紛擾，但年底只要團結，國民黨就一定能勝選，他還說，請問民進黨的台北市長、新北市長、桃園市長候選人是誰？通通都沒有，反觀國民黨已經穩住步伐，只要團結，年底一定勝選，他並強調，國民黨的態勢不像民進黨那麼複雜，大家都是正藍軍，團結在一起，一定可以勝選。

對於媒體提問，如何看待中共最近突然宣布要求各海關自13日起暫停輸入台灣石斑魚，朱立倫表示，任何農漁產品對農漁民的生計很重要，如果只是技術問題可以解決，應該趕快透過溝通方式解決掉，不要傷害漁民權益，國民黨絕不贊成有任何政治目的，希望只是因為農漁產品本身需要檢疫，或有安全性檢查必須克服的困難，透過溝通實質解決技術性問題。

此外，媒體關切國民黨是否有與美方討論萊豬問題以及台美經貿合作？朱立倫表示，國民黨堅持食安立場，完全不會受到美方影響，他並強調，國民黨只是針對萊豬，不是針對美方，他希望外界不要把國內政黨競爭故意標籤化並帶到美國。

朱立倫並指出，此行他向美方表達台灣希望加入印太經濟架構，至於現在要推動的台美21世紀經濟倡議，國民黨重視的是實質內容，希望能對台灣有利，對台美經貿關係有幫助，而不只是一個倡議，因為目前還沒有看到包括關稅、市場開放等實質議題。（09:48更新）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法