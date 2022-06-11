中國經濟學家狂言搶台積電 專家稱科技壓力恐促中共侵台

中國經濟學家陳文玲日前發表極端言論，宣稱要收復台灣，要把台積電搶到中國手裡。（資料照）

2022/06/11 08:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國經濟學家陳文玲日前發表極端言論，宣稱要收復台灣，要把台積電搶到中國手裡，陳文玲有濃厚官派背景，專家認為，地緣政治或科技方面的壓力，可能會為統一台灣定下時間表，半導體行業或將影響中國入侵台灣的時機。

《美國之音》報導，美國空軍大學專業軍事教育全球學院戰略與安全研究項目主任麥金尼（Jared M. McKinney）指出，陳文玲的話語中夾雜傲慢，認為中國理當擁有台灣半導體產業，但事實上台灣人民努力創造產業榮景，而中國投入數千億美元強化半導體能力，迄今卻尚未成功。

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麥金尼表示，陳文玲的言論似乎透露攻台的急迫性，地緣政治或科技方面的壓力，可能會為統一台灣定下時間表，甚至比中共常提到的2049年更加提前。

然而其他專家有不同看法，華盛頓智庫傳統基金會高級研究員成斌（Dean Cheng）分析，陳文玲的言論只是要吸引注意，她指的應該是台灣半導體產業大大領先中國，而中國需要提升產業實力，無論是入侵台灣，或是培養龍頭企業，以趕上其他國家。

成斌表示，中國為了晶片武力犯台這個說法，是以晶片工廠能存活下來為前提，此外晶片設計技術也可能被轉移到其他地方，成斌直言，中共侵台跟戰略位置有關，也跟時間點有關，但為了搶奪半導體產業而動武，他認為不太可能。

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