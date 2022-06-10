日擬加派現任防衛官員常駐台灣 謝長廷支持

駐日代表謝長廷在10日的例行記者會中，對日方有意加派防衛官員常駐台灣一事表示支持。（記者林翠儀攝）

2022/06/10 23:28

〔駐日特派員林翠儀／東京10日報導〕日媒日前報導日本防衛省有意在今年夏天加派一名防衛省文官進駐日本台灣交流協會，近日引起中國反彈，台灣的統派團體甚至到交流協會前抗議，駐日代表謝長廷今天在例行記者會被問及此事時表示，「通常他們很不高興或抗議，就表示我們做的應該是正確的。」站在台日安全保障的立場，謝長廷表示，加強台日雙方安保交流是應該的。

日本產經新聞4日獨家報導日本有意派遣防衛省「現役」的文職官員在今年夏天進駐日本台灣交流協會，與目前由退役自衛官擔任的「安全保障擔當主任」（相當於駐台武官）形成兩人體制。防衛相岸信夫五日在臉書轉貼這項報導，不過7日在例行記者會上被問及此事時，卻否認了報導的內容。一般認為，日媒的報導可能是日本政府放出的風向球。

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恰巧在7日當天，日本國家安全保障局長秋葉剛男和中共中央政治局委員楊潔篪，進行長達2個多小時的電話會談，會後中共黨媒環球時報報導，楊潔篪在會談中表示，「當前中日關系新老問題交織凸顯，困難和挑戰不容忽視」。環時並撂話說，如果日本真的派現職防衛省官員常駐台灣，那就是在事實上突破戰後日本對台關系框架，中國必將做出強烈反應。

無獨有偶的，台灣國內的親共團體立即有了反應，8日聚集在日台交流協會前舉旗抗議。

謝長廷今天被問及此事時表示，他是從報導獲知日方可能加派防衛省文官常駐台灣一事，雖然尚未證實，但他認為加強台日安保交流有其必要，同樣的陣營的要有人交流、演習，才能發揮互相幫助的力量。

對於派遣現任文官進駐，他認為，包括易於連絡和取得情報、資料等，可能只是考量工作的方便，應該沒有那麼大的意義，又不是派現役的上將或中將。

至於中方的強烈反彈，謝長廷表示，通常他們很不高興或抗議，就表示我們做的應該是正確的。

另外，對於日本民調顯示91%的日本民眾應對台灣有事做準備，謝長廷認為，包括中國軍機一天有30幾架飛進台灣防空識別區，還有航艦在附近演習，中國經濟學者高喊要趕緊光復台灣把台積電搶到手裡，這種話都是在製造緊張，台灣民眾或許神經比較大條，但外國人在看，會覺得很可怕，大家怕的是中國以武力片面改變現況。

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