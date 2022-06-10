馬克宏剛連任就來訪 法國參議員曝此行重要意義

法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛里歐所率領的訪問團今（10）日下午舉行記者會。左起為法國在台協會主任公孫孟、法國參議員海路鐸、高夏帆、葛里歐、外交部發言人歐江安、法國參議員艾伯雷、瓦特博磊以及我國駐法國代表吳志中。（記者塗建榮攝）

2022/06/10 21:48

〔記者楊丞彧／台北報導〕法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛里歐（Joël Guerriau）所率領的訪問團今（10）日下午舉行記者會。五位參議員皆強調，此行來台是為了展現對台灣的支持。葛里歐也說明，短短一年間，就有三團法國國會訪問團來台，這正象徵著大家有多重視台灣這國家。參議員海路鐸（Ludovic Haye）也強調，這次訪台背景是在法國總統馬克宏剛連任沒多久之後，來台正式展現對台法雙邊關係的大力支持。

葛里歐指出，訪團成員咸信，持續地訪台非常重要，短短一年間就法國國會就來了三團，這象徵著我們有多重視台灣這國家，我們很重視法國跟台灣之間持續地發展雙邊關係。台灣在許多領域都是典範國家，例如在2021年當全球經濟都遭受重創之時，台灣竟能創下6％的經濟成長率，讓人刮目相看，更展現台灣經濟的活力。此行來台參訪，就是為展現對台法雙邊關係的重視。

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財政委員會副主席艾伯雷（Vincent Eblé）表示，他是第一次訪台，很高興能多認識台灣在國際上的特殊地位，也對台法雙邊關係在各領域可進行的發展有更多了解，特別是經貿關係非常重要，多討論經貿交流以及如何提升經貿關係相當重要。台灣在亞太地區的地緣政治上非常特別，而台灣安全更攸關世界安全。此行訪台，對於台灣面對中國強權的壓力，也有更進一步的了解。

友台小組參議員瓦特博磊（Dany Wattebled）說，台法皆為民主國家，也都是民選總統。俄國入侵烏克蘭的戰爭，讓大家更加認識到，民主國家間應團結一心。他希望台法多多交流合作，不只在文化領域上，還有在經貿領域亦同，並一起捍衛民主價值。

參議員海路鐸（Ludovic Haye）強調，此行首度訪台，他已經對許多面向都感到相當驚嘆。這次訪台的背景是在馬克宏才剛連任沒多久之後，就來台展現對台法雙邊關係的大力支持。他在參議院是科學委員會成員，關注的項目包括資安科技等，此行也認識到台法在這領域具有互補性，可就這方面多多交流。

被問到我國駐法國代表處正名的看法，葛里歐回應，他認為這不是個問題，在法國大家都知道台灣這國家，大家也都知道台灣的名稱；當大家都談到台灣的時候，也稱台灣為台灣；在社群上談論台灣時叫台灣，對他而言，這不是個問題。

而被問及台法之間軍事交流的可能性，葛里歐表示台法雖有軍事相關交流但不方便明說，例如台灣也有派軍官到北約或其他國家實習等都不便公開說明。

葛里歐也說，俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭讓大家意識到，當一國侵略另一國時是會影響全球的，例如糧食供給的問題。這次戰爭讓法國覺醒，乃至於整個歐洲都覺醒，歐洲人因此團結起來，並認同制定共同策略的重要性。法國是重視和平的國家，不希望台灣重蹈烏克蘭覆轍；台灣也是捍衛民主價值的國家，這點法方也非常重視。

而有關法國在印太地區是否扮演更重要的角色，葛里歐解釋，法國已加強對印太地區的關注，也注意到中國在此區域的行動有增加的趨勢，其他國家紛紛作出反應，法國也一樣，希望強化相關合作。這次訪台無論是與蔡總統會晤或是其他部長，也都談論到此議題，希望台法強化在此議題上的合作。

不過葛里歐也說，法國在北大西洋公約組織（NATO）雖扮演著重要的角色與職責，但跟中國這樣的強國當然是無法相比的。但若是以整個歐盟的層級來說，確實就能展現很大的力量。因此，他相信透過國際間的合作，可以強化單一國家的能力，不僅與北約，還可與其他國家合作加強相關行動。不過，他也重申，法國追求和平，跟中國不處於對立狀態，而是希望確保和平。

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