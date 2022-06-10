國民黨新竹市長人選難產？黃健庭今到議會 要黨籍議員投票

國民黨新竹市長人選難產？國民黨秘書長黃健庭今天到竹市議會、要黨籍議員針對市長的可能人選投票，讓黨中央做最後決定。（記者洪美秀攝）

2022/06/10 13:32

〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨年底的新竹市長人選難產、喬不攏？黨中央秘書長黃健庭今天到市議會，除聽取黨籍市議員意見，也閉門要黨籍議員針對市長的可能人選進行黨內投票，並強調此行是凝聚黨內的共識，目的是希望國民黨團結、光復新竹市。

據悉、國民黨籍市議員今天全部都出席，共有17名市議員，扣除可能的提名人選林耕仁外，黃健庭也請在場的市議員進行黨內不記名投票，投票的人選包括市議會國民黨團支持的市議員林耕仁及立委鄭正鈐和中央屬意的清大教授翁曉玲等3人，據悉，林耕仁獲黨內市議員13、14票的高支持度。

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黃健庭會後受訪表示，此行目的主要是來溝通，也聽取黨內最近面臨的處境，當然也針對年底的市長提名做進一步的溝通，大家都有共識一點就是一定要團結，才有機會光復新竹市。

黃健庭強調，黨團市議員也對國民黨有很多期許，希望黨中央能盡快把人選確定，他會把大家的意見及黨內投票的結果帶回去，且會盡快做好評估，並做好決定對外公佈。

對於請黨籍議員投票的人選中，黃健庭未回答有誰，但據了解，黃健庭有針對可能的人選請黨籍議員投票，人選包括黨團支持的市議員林耕仁及立委鄭正鈐和清大教授翁曉玲。

國民黨市議會黨團總召陳治雄會後強調，黨團已在去年就完成市長的提名初選民調，也有共識要支持初選民調勝出的市議員林耕仁參選年底的市長，他說，黨團認為距年底大選已剩不到半年，國民黨中央應該趕快公佈並確定市長的提名人選。同時也強調因時間緊迫，黨團和國民黨的支持者都不希望有黨中央像桃園市長人選般，採空降或徵召方式決定人選，呼籲黨中央尊重地方的聲音。

陳治雄強調，黨籍議員都在地方努力拼，黨中央也沒給任何資源，應要尊重地方的聲音，不要再引發黨內的紛爭，應盡快決定市長人選，讓國民黨團結出發拼選舉。

國民黨新竹市長人選難產？國民黨秘書長黃健庭今天到竹市議會、要黨籍議員針對市長的可能人選投票，而黨團總召陳治雄強調黨團幾乎一致支持現任市議員林耕仁角逐年底的市長選舉。（記者洪美秀攝）

國民黨新竹市長人選難產？國民黨秘書長黃健庭今天到竹市議會、要黨籍議員針對市長的可能人選投票，其中黨籍市議員林耕仁也是人選之一。（記者洪美秀攝）

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