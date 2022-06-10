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    苦撐！停課重創團膳業 綠委籲補貼損失、協助融資

    民進黨團呼籲，補償團膳業者前階段的備料損失，並協助業者未來所需的融資。 （記者劉信德攝）

    民進黨團呼籲，補償團膳業者前階段的備料損失，並協助業者未來所需的融資。 （記者劉信德攝）

    2022/06/10 13:17

    〔記者陳政宇／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，各地學校紛紛停課、改採遠距教學，連帶影響團膳業者的經營與備料成本。對此，立法院民進黨團今（10）日召開記者會，建請行政院補償團膳業者前階段的備料損失，並協助業者未來所需的融資。

    民進黨團今日上午召開「地方停課影響團膳，建請中央協助補償」記者會，替疫情下苦苦支撐的團膳業者請命。民進黨立委陳亭妃表示，地方接到很多團膳業者陳情，民進黨執政後希望讓學童吃得更健康，因此推動校園營養午餐「3章1Q」，在地食材需經由認證，備料成本因此增加。如今因各地學校延長遠距教學時間，導致業者在備料成本和擬訂契約上造成嚴重損失，希望政府能給予補償、以支持配合政策的業者。

    民進黨立委賴品妤也說，因疫情發展不同，各地停課狀況、時間不一，且學校實體課程開開停停，造成響應「3章1Q」業者在備料和成本上的困難，盼行政院和教育部因應學校停課，提供團膳業者一些協助。

    民進黨立委何欣純則指出，中南部尚處於疫情的高原期，但遠距教學延長涉及兩件事，首先是家長反映營養午餐退費問題，例如天數和退費機制怎麼算，各地政府和學校都應該明白告知；第二，團膳業者配合「3章1Q」讓備料成本提高，但部分採取遠距教學的學校仍開放學生到校上課，團膳業者備料該如何拿捏，也還有人力成本、退費計算方式等問題，盼中央和地方一起合作，因為「備料真的是要神預測，讓業者經營壓力非常大」。

    民進黨團幹事長鄭運鵬提到，疫情從北部到南部，讓許多團膳業者會有不確定感，且團膳業在暑假的工作量比較少，恐導致下學期開學經營困難，或學校難以發包營養午餐等狀況。因此民進黨團建請行政院，補償團膳業者前階段的備料損失，並協助業者未來所需的融資，盼財政部和金管會能介入，銀行不要在雨天收傘。

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