2022九合一選舉黨內提名 金門國民黨69人參戰

金湖鎮長陳文顧（左一起）、金城鎮長李誠智、國民黨金門縣黨部主委吳興邦、金沙鎮長吳有家、烈嶼鄉鄉長洪若珊、金寧鄉長楊忠俊日前共同展現團結黨意的決心。（資料照，記者吳正庭攝）

2022/06/09 23:27

〔記者吳正庭／金門報導〕中國國民黨金門縣黨部今天表示，有關黨員辦理2022年金門縣議員、鄉鎮長、鄉鎮民代表、村里長選舉候選人提名登記已於6月8日截止，共計有歐陽儀雄等69人完成登記，縣黨部近期將進行相關作業及黨內協調，將召開提名審查小組會議討論，向中央提報建議輔選方式及名單。

縣黨部表示，完成登記者分別有：

（一）縣議員：第1選區：歐陽儀雄、許玉昭。第2選區：王國代、林長鴻、周子傑、馬自壯、王秀玉。第3選區：洪成發。

請繼續往下閱讀...

（二）鄉鎮長：金城鎮：李誠智。金湖鎮：陳文顧、黃秀珍。金沙鎮：吳有家。金寧鄉：楊忠俊、陳成泉。烈嶼鄉：洪若珊、洪燕玉。

（三）鄉鎮民代表：金城鎮：汪松威、莊嘉銘、林金英、許燕輝、倪于媃、李錫瑜、郭永隆、陳子芸、陳天成、張含麗。金湖鎮：陳秀卿、李秀華。金沙鎮：呂寶玉、蔡寶愛、蔡連進、黃奕焮。金寧鄉：陳尤莉、辛愛華、黃文欣、莊振源。烈嶼鄉：吳福全、林宜蘭、林長征、方駿洋。

（四）村里長：金城鎮：東門里：蔡祥坤。西門里：楊雨川。北門里：許績才。賢庵里：盧志椿。金水里：陳海發、黃延良。古城里：辛文進。珠沙里：戴德強。金湖鎮：新湖里：陳錦章。料羅里：謝慶閣。蓮庵里：呂永林、呂世榮。山外里：陳晚開。金沙鎮：何斗里：陳福林。三山里：陳賜發。光前里：張國財、黃文成。浦山里：何鴻樟、周家才。西園里：黃成泉、黃志明。官嶼里：楊恭勤。金寧鄉：古寧村：李開陣。后盤村：許明吉。湖埔村：楊振嵩。盤山村：翁品洋。安美村：許三進。榜林村：楊龍傳。烈嶼鄉：黃埔村：方榮標。

縣黨部主委吳興邦說，感謝參與黨內提名登記的黨員，在國民黨最艱困的時刻願意挺身而出，一起站出來與國民黨一起打拼。

從完成登記名單觀察，仍以現任者居多，先行表態卡位及遵循黨意的意味濃厚；這1場選舉，也是主委吳興邦上任後第1場大型選戰，面臨金門藍營支持者有逐漸流失的隱憂，未來要如何在黨意與民意間拿捏？又該如何掌握積極參選黨員的動向？不僅考驗吳興邦是否繼續勝任？更驗證黨主席朱立倫當初在人事布局的智慧。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法