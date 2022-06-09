汪洋會見台灣統派人士 強調民族復興必要統一

中國全國政協主席汪洋（左圖，路透資料照）今天在北京會見洪秀柱（右圖，記者吳俊鋒攝）等出席第二屆「攜手圓夢—兩岸同胞交流研討活動」的台灣人士。

2022/06/09 22:52

〔中央社〕中國全國政協主席汪洋今天在北京會見洪秀柱等出席第二屆「攜手圓夢—兩岸同胞交流研討活動」的台灣人士。這場活動邀集統派人士參加，未對台灣媒體開放。

新華社報導，汪洋9日代表中共中央和中共總書記習近平歡迎前來參加活動的台灣人士。

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汪洋稱，「中國夢是兩岸同胞共同的夢」。台灣20多個黨派、團體的負責人，與大陸有關部門人士、專家學者一起，圍繞「歷史新方位與中華民族偉大復興」的主題交流研討，「共謀民族復興，共商統一大計，具有重要意義」。

汪洋並稱，「祖國統一是歷史大勢，也是實現中華民族偉大復興的必然要求」。願在堅持「九二共識」的基礎上和台灣各黨派、團體和人士就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的「民主協商」，共同推動兩岸關係和平發展、融合發展。

他還稱，希望台灣民眾「站在歷史正確的一邊」，旗幟鮮明反對「台獨」和外部勢力干涉。

報導稱，中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱等人先後發言。他們認為當前形勢下，要倍加珍惜「九二共識」，共同維護兩岸關係和平發展的根基，推動兩岸融合發展，並要加強中華歷史文化教育。

中新社昨天報導，這場活動由海峽兩岸關係研究中心和台灣統派團體共同主辦、北京海峽兩岸民間交流促進會承辦，7日至8日在北京舉行。海峽兩岸有關方面、黨派團體負責人和代表、專家學者等120餘人出席。

據了解，活動並未開放台灣媒體採訪，僅由中國大陸官媒報導。

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