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    首頁　>　政治

    與烏俄衝突不同 日本前防相談台海危機

    日本前防衛大臣森本敏認為台灣與烏克蘭的情況完全不同，並強調台美日應該要為緊急情況共同做好準備。圖為森本敏於2012年在東京的記者會。（美聯社）

    日本前防衛大臣森本敏認為台灣與烏克蘭的情況完全不同，並強調台美日應該要為緊急情況共同做好準備。圖為森本敏於2012年在東京的記者會。（美聯社）

    2022/06/09 23:00

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登日前訪問日本東京時，提到美國對於捍衛台灣抵擋中國侵略的承諾。針對詭譎難測的台海危機，日本前防衛大臣森本敏認為台灣與烏克蘭的情況完全不同，並強調台美日應該要為緊急情況共同做好準備。

    根據《The Diplomat》報導，森本敏近日受訪時指出，中國共產黨欲統一台灣的意志從來不曾減滅，並將此視為它「歷史性的任務」，只是中國尚未決定時間以及方式，主要問題在於中共希望能盡量降低美國及其他國家對於此事的干預。針對拜登總統所做出的承諾，森本敏認為那只不過是總統的政治性諾言，對於美國是否會軍事干預台海危機，依舊沒有確切、實在的條款能夠保護台灣。

    對於近期烏俄衝突經常被拿來與台海危機做比較，森本敏認為，烏克蘭與台灣之間有著本質上的不同，因為烏克蘭在戰爭中獲得了33個國家的軍事援助，但是台灣可能難以像烏克蘭以樣能得到這麼龐大的援助；如果說台海戰事持續不久的話，周邊國家對於中國的制裁就會變得相當有限。

    對於日本在台海危機中所扮演的角色，森本敏認為美國雖然在日韓都有駐軍，但是軍力並不足以抵抗中國侵略，而日本自己的軍事力量恐怕也無法幫助台灣，以現況而言，日本對於中國可能的侵略完全沒準備好。而針對未來的建議，森本敏也強調美國跟日本對於台灣緊急狀況所做的模擬軍演或訓練，如果台灣沒辦法參加的話，基本上也是毫無意義的。

    美國總統拜登於5月日本東京。（路透社）

    美國總統拜登於5月日本東京。（路透社）

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