民進黨徵召里長參選人「染紅」？ 王伯群：不是統促黨黨員

王伯群出示民進黨證，證明自己6年前就加入民進黨。（王伯群提供）

2022/06/09 20:14

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨徵召提名安平區國平里里長參選人王伯群，遭網路社群與台灣基進黨質疑具有中華統一促進黨（簡稱統促黨）的「染紅」背景，王伯群今（9）日受訪表示，早在6年前就加入民進黨，後來因有宮廟主委朋友是統促黨覺明黨部主委，他有捐獻才接受成為統促黨「顧問」，證書期限是否過期不清楚，但自己並不是「黨員」。

王伯群並證實，民進黨南市黨部已告知提名徵召尚待黨中央審核恐有變數，他已打算若被取消徵召就以民進黨籍身份參選，甚至萬一黨籍身份也被撤消，仍不忘服務初衷，像是今天一直在回應網路攻擊之餘，亦爭取獲得平通路1家牙醫診所支持，即日起至今年11月底，里民到診所看診，只收取部分負擔50元、掛號費免收，仍會堅定參選為里民服務。

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王伯群表示，早在2016年就加入民進黨，後來未持續繳黨費，今年4月才再申請人黨，而統促黨顧問係2020年才授證書，他個性熱情好客眾人皆知。對於被影射曾因刑案遭關押看守所舊事，他表示該案後來改為公訴罪獲不起訴，對於自己曾做過的事講過的話不會否認，最後選擇站在台灣民意這一邊，坦蕩接受公評檢驗。

對於網路與基進黨的批評，王伯群表示，議員、里長都是服務性的公職，期待基進黨能以為民服務為出發，不惡意攻訐掛帥，不要連自己選區在哪都不清楚，「感謝整個基進黨，關注民進黨徵召的國平里里長參選人」。

台灣基進南區安平區議員參選人陳嘉伶及安南區候選人王明彥指出，王伯群掛名民進黨籍參選，卻被翻出過往有統促黨籍、與中國國民黨關係過從甚密，「漚梨仔假蘋果，這款人竟然可以代表民進黨，入黨是機器人在審核嗎？」

陳嘉伶指出，2017年王伯群就在臉書文中稱「對中國依法治國、兩岸一家親的相信以及對早日回歸祖國的渴望，期望早日達成兩岸和平統一的目標。」這種心懷中國、眼中沒有台灣的政治人物，甚難想像會以台灣的利益為出發，更令人憂心「共產廟」是否又會在安平的街巷拔地而起、五星紅旗是否將會在台南飄揚。

王明彥也質疑，王伯群自2017年至2021年間持續都在臉書轉貼統促黨參選人、白狼張安樂粉絲團以及統促黨黨支部的影片，內容大多暢談中國與台灣統一的言論，這種統派人士與民進黨的本土理念大相逕庭，竟然可以掛名民進黨投入里長參選。

他們表示，統促黨入侵台灣基層無所不用其極，無論是利用宗教或是假其他團體或政黨之名，實則不斷在統一台灣的理念，實行「以地方包圍中央」戰術，「民進黨不應該好的壞的都收」。

王伯群大方出示中華統一促進黨覺民黨部發聘的顧問證書。（王伯群提供）

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