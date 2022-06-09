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    璩美鳳掛名「黃偉哲新媒體智庫」執行長？ 南市府鄭重否認

    坊間流傳「璩美鳳」掛名「黃偉哲新媒體智庫執行長」，台南市府今日發聲明嚴正澄清。（記者洪瑞琴翻攝）

    坊間流傳「璩美鳳」掛名「黃偉哲新媒體智庫執行長」，台南市府今日發聲明嚴正澄清。（記者洪瑞琴翻攝）

    2022/06/09 18:29

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕近日坊間流傳璩美鳳掛名「黃偉哲新媒體智庫執行長」，相關名片直接把聯絡地址寫為「臺南市政府永華行政中心市長室」，引起民眾頻頻詢問市府，對此台南市政府今（9）日查證後發出聲明強調，從未成立「黃偉哲新媒體智庫」。

    據了解，由於有民眾輾轉拿到名片，向市府求問有無此執行長，是否璩美鳳本人發出的名片，或是遭別人冒用未知，記者以名片上電話查證，無人接聽轉語音信箱，而官方Line帳號顯示「小美」。

    不過，市府聲明稿中，提到並不知情璩女士所為，更不曾承諾或授權，已請法制處立即寄發存證信函，呼籲璩女士勿再擅自印發名片，以免觸法。

    南市法制處說明，若依目前所收到的「璩美鳳執行長」名片來看，因聯絡地址直接寫上「臺南市政府永華行政中心市長室」，而市長室屬於臺南市政府單位，民眾不得擅自掛名使用，此舉已涉及冒用公署名義造成民眾誤解等情況，恐涉有違法之虞。

    市府強調，黃偉哲本人對於璩女士掛名「黃偉哲新媒體智庫執行長」並不知情，且從未設置「黃偉哲新媒體智庫」，但因這訊息引發不少民眾關心詢問，造成市府諸多困擾，因此市長要求法制處盡速查辦，以正視聽。

    璩美鳳掛名「黃偉哲新媒體智庫執行長」上的名片Line，顯示「小美m」。（記者洪瑞琴翻攝）

    璩美鳳掛名「黃偉哲新媒體智庫執行長」上的名片Line，顯示「小美m」。（記者洪瑞琴翻攝）

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