為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「和統」就是「武統」！ 涂醒哲籲看清「中國黨」陰謀

    前衛生署長涂醒哲今日表示，中國所作所為都要倒著看，中國若說「和統」就是「武統」。中共持續用軍機威嚇台灣，這都是用暴力方式對待台灣和平，所以大家一定要看清「中國黨」的陰謀。（翻攝直播）

    前衛生署長涂醒哲今日表示，中國所作所為都要倒著看，中國若說「和統」就是「武統」。中共持續用軍機威嚇台灣，這都是用暴力方式對待台灣和平，所以大家一定要看清「中國黨」的陰謀。（翻攝直播）

    2022/06/09 17:38

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國南加州爾灣台灣基督長老教會上月遭「中國和平統一促進會」成員周文偉持槍攻擊，台裔醫師鄭達志挺身奪槍，不幸中彈身亡。獨派社團「台灣國」今日舉行安奉「台灣義人」儀式，往後每年5月15日將開放大眾追思，望台灣人效法見義勇為精神，勇敢抵抗外敵。

    「台灣國」理事長陳峻涵表示，周文偉所屬的中國和平統一促進會，會長是中國全國政協主席汪洋，恐怕槍擊案非單純個人行為，背後是否隱藏更大的陰謀值得深究。讓人擔心的是，和統會有與台灣的親共政黨交流，難保這些社團不會成為國內的不定時炸彈，呼籲有關當局應嚴查嚴辦，和統會在台灣的相關活動。

    前衛生署長涂醒哲指出，今天用非常沉重心情來安座，希望其精神在台灣永存，鄭醫師為了救人被人用槍打死，他感到萬分不捨及懷念，若不是鄭醫師挺身而出，說不定會有更多人命喪槍下。

    涂醒哲談及，中國共產黨與中國和平統一促進會，有「中國」兩字都是很暴力的，中國所作所為都要倒著看，中國若說「和統」就是「武統」，「武統」也不是共產黨專有的，過去就有韓粉出征、寸草不生，馬英九以前在美國化名「葉武台」，武台就是武力統一台灣，這些「中國人」對台灣都沒有在客氣的。

    涂醒哲表示，即便Omicron疫情未歇，中共仍持續用軍機威嚇台灣，這都是用暴力方式對待台灣和平，所以大家一定要看清「中國黨」的陰謀。鄭醫師不能白白犧牲，希望台灣人能夠覺醒，讓全世界看清中國是怎樣的國家，最重要的是「台灣中國、一邊一國」。

    獨派社團「台灣國」今日舉行安奉「台灣義人」儀式，前衛生署長涂醒哲、公投盟榮譽總召蔡丁貴等人前往參加。（翻攝直播）

    獨派社團「台灣國」今日舉行安奉「台灣義人」儀式，前衛生署長涂醒哲、公投盟榮譽總召蔡丁貴等人前往參加。（翻攝直播）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蔡總統：蕭美琴代表出席醫師鄭達志追思禮拜
    2022/05/23 00:04

    蔡總統：蕭美琴代表出席醫師鄭達志追思禮拜
    新聞線上》停止醜化台獨
    2022/05/20 05:30

    新聞線上》停止醜化台獨

    基礎建設兆元大商機
    加州教會槍擊案》台裔醫師鄭達志喪命 民眾募款助家屬
    2022/05/18 19:58

    加州教會槍擊案》台裔醫師鄭達志喪命 民眾募款助家屬
    胡，怎麼說》「和統」就是邪惡的面具，背後盡是殘暴、血腥、殺戮！
    2022/05/18 19:36

    胡，怎麼說》「和統」就是邪惡的面具，背後盡是殘暴、血腥、殺戮！

    傳統藥用植物在培育和運用邁向新紀元
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播