「和統」就是「武統」！ 涂醒哲籲看清「中國黨」陰謀

前衛生署長涂醒哲今日表示，中國所作所為都要倒著看，中國若說「和統」就是「武統」。中共持續用軍機威嚇台灣，這都是用暴力方式對待台灣和平，所以大家一定要看清「中國黨」的陰謀。（翻攝直播）

2022/06/09 17:38

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國南加州爾灣台灣基督長老教會上月遭「中國和平統一促進會」成員周文偉持槍攻擊，台裔醫師鄭達志挺身奪槍，不幸中彈身亡。獨派社團「台灣國」今日舉行安奉「台灣義人」儀式，往後每年5月15日將開放大眾追思，望台灣人效法見義勇為精神，勇敢抵抗外敵。

「台灣國」理事長陳峻涵表示，周文偉所屬的中國和平統一促進會，會長是中國全國政協主席汪洋，恐怕槍擊案非單純個人行為，背後是否隱藏更大的陰謀值得深究。讓人擔心的是，和統會有與台灣的親共政黨交流，難保這些社團不會成為國內的不定時炸彈，呼籲有關當局應嚴查嚴辦，和統會在台灣的相關活動。

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前衛生署長涂醒哲指出，今天用非常沉重心情來安座，希望其精神在台灣永存，鄭醫師為了救人被人用槍打死，他感到萬分不捨及懷念，若不是鄭醫師挺身而出，說不定會有更多人命喪槍下。

涂醒哲談及，中國共產黨與中國和平統一促進會，有「中國」兩字都是很暴力的，中國所作所為都要倒著看，中國若說「和統」就是「武統」，「武統」也不是共產黨專有的，過去就有韓粉出征、寸草不生，馬英九以前在美國化名「葉武台」，武台就是武力統一台灣，這些「中國人」對台灣都沒有在客氣的。

涂醒哲表示，即便Omicron疫情未歇，中共仍持續用軍機威嚇台灣，這都是用暴力方式對待台灣和平，所以大家一定要看清「中國黨」的陰謀。鄭醫師不能白白犧牲，希望台灣人能夠覺醒，讓全世界看清中國是怎樣的國家，最重要的是「台灣中國、一邊一國」。

獨派社團「台灣國」今日舉行安奉「台灣義人」儀式，前衛生署長涂醒哲、公投盟榮譽總召蔡丁貴等人前往參加。（翻攝直播）

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