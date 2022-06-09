王世堅揭交通局科長為護「學姊」飆髒話 柯文哲護航：別隨便說人家網軍

台北市交通局運輸資訊科長林育生（左）坦言於上班時段，以PTT帳號Kuloda不當發文，台北市議員王世堅今再揭發，2018年前北市府副發言人「學姊」黃瀞瑩曾率媒體闖議會研究室，隔天林育生隨即於PTT發文「點火」辱罵辦公室主任，要求市長柯文哲處置。（記者方賓照攝）

2022/06/09 17:05

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府交通局運輸資訊科長林育生坦言於上班時段，以PTT帳號Kuloda不當發文，台北市議員王世堅今再揭發，2018年前北市府副發言人、「學姊」黃瀞瑩曾率媒體闖議會研究室，隔天林育生隨即於PTT發文「點火」，辱罵王世堅辦公室主任「北爛」、「找學姊衝三小」等言語，要求市長柯文哲處置。

對此，柯文哲答詢時稱「不要隨便說人家網軍」，王世堅怒斥，已公開拿出證據證明林育生於網路糟蹋別人，作為柯文哲的網軍攀龍附鳳，仕途因此平步青雲；柯文哲再回擊，這是你的認知，不可以隨便說人家是網軍，是你想太多。

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王世堅今於市政總質詢時指出，林育生行徑早於2018年就已開始，當時「學姊」黃瀞瑩爆紅，於2018年7月13日帶領媒體直衝王世堅議會研究室，向主任沈志霖答覆市政問題，如此做法破壞過往府會以書面公文往來或局處聯絡人、首長至研究室說明的互動方式。

而林育生於隔天早上隨即以帳號Kuloda於PTT發文「點火」，稱沈志霖「北爛」、「噁爛」、「辦學姊是要跟幾十萬人為敵」、「找學姊衝三小」等，隨即引發眾多網友群起傚之，頻頻砲轟沈志霖。

王世堅稱，自己常與柯文哲對槓，若網軍衝著自己來不要緊，但以網軍帶風向對付有父母、妻兒的無辜研究室主任實在不應該，且質疑林育生因當了網軍後就仕途順遂，短短1、2年就升任科長，要求柯文哲處置。

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