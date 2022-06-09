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    收賄安插人事？北市殯葬處祕書：打麻將很坦蕩 指控均造假

    台北市殯葬處祕書邱金榮（見圖）備詢結束後受訪喊冤說，「打麻將很坦蕩」，個人喜好不影響公務進行，排假也很正常，議員指控均是虛偽造假。（記者鄭名翔攝）

    台北市殯葬處祕書邱金榮（見圖）備詢結束後受訪喊冤說，「打麻將很坦蕩」，個人喜好不影響公務進行，排假也很正常，議員指控均是虛偽造假。（記者鄭名翔攝）

    2022/06/09 16:55

    相關新聞連結：
    北市殯葬處祕書被爆請假「打麻將喬事」柯文哲怒飆：政風處撤掉算了

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市議員李慶元今天指控，北市府殯葬處祕書邱金榮常請假打麻將，對象包括造墓商，且涉及收賄進用人事。邱金榮受訪回應說，「打麻將很坦蕩」，個人喜好不影響公務進行，他反批，所有指控都是虛偽造假、不具名檢舉不負責任，必會用一切方式捍衛清白。

    李慶元今天於市政總質詢時指出，邱金榮慣性在週一請假，到北投一處民宅打麻將，對象還包括造墓商，於打牌期間透過賭金「喬事」，邱金榮還涉嫌以每人30萬元代價讓殯葬業者安插人員進殯葬處工作。李慶元更公布相關錄音檔，台上的市長柯文哲面色鐵青，要求政風報告，還怒飆政風處長林炤宏，「我沒有要你講話。」

    邱金榮於備詢結束後受訪喊冤、駁斥一切指控稱，「打麻將很坦蕩」，個人喜好不影響公務進行，排假也很正常，議員指控均是虛偽造假，尤其用不具名檢舉很不負責任，強調必會用盡一切方式捍衛自己清白。

    邱金榮說，不認識任何造墓商，更未涉及收賄安插人事，面試過程共有3位委員，絕非自己一人可決定，過程均公平、公正、公開。而對於錄音檔內相關人等，邱金榮也予以否認，舉例指稱，「若甲向乙講丙殺人，難道丙真的殺人嗎？」

    台北市議會市政總質詢，議員爆料殯葬處祕書邱金榮（左）打牌期間透過賭金「喬事」，還涉嫌收賄進用人事，市長柯文哲面色鐵青。（記者方賓照攝）

    台北市議會市政總質詢，議員爆料殯葬處祕書邱金榮（左）打牌期間透過賭金「喬事」，還涉嫌收賄進用人事，市長柯文哲面色鐵青。（記者方賓照攝）

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