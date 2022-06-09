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    民進黨南市第1選區初選爭議 9議員要求儘速提名劉米山

    南市民進黨團9名議員今天召開記者會，肯定民進黨中執會做法，並要求應儘速提名劉米山。（記者蔡文居攝）

    南市民進黨團9名議員今天召開記者會，肯定民進黨中執會做法，並要求應儘速提名劉米山。（記者蔡文居攝）

    2022/06/09 16:22

    〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨8日召開中執會，會中通過公告2022年直轄市議員提名候選人，其中台南市議員第一選區蔡宗翰則暫緩提名公告。台南市議會民進黨團9名議員肯定中執會做法，並要求應儘速提名劉米山。

    台南市議會民進黨團成員林志展、陳秋宏、沈家鳳、李宗翰、呂維胤、蔡蘇秋金、王錦德、蔡筱薇、沈震東等9人，今天下午在黨團召開記者會，肯定中執會做出正確決定，也呼籲儘速公告調查結果，並儘速提名劉米山完備程序。

    黨團發言人呂維胤等人指出，第一選區蔡宗翰在初選競選過程皆遭劉米山、沈家鳳、李宗翰、張豪澤等同選區參選人抗議，更遭指控以「詐術」競選，要求黨部取消其參選資格，經會中討論後移送中評會調查、裁決，暫緩提名公告，他們肯定中執委能夠明察秋毫，做出這個決定，還給初選制度一個公正的空間，守護民進黨公平正義的價值。

    呂維胤等人說，黨中央應該儘速公告調查結果，並提名正確的人選，讓參選人可以就定位，而站在黨團的立場，認為劉米山是現任黨團總召率領黨團成員在議會為黃偉哲市長進行政策攻防辯護，更曾任白河區民選區長，基層實力雄厚，是黃偉哲市長和議會戰鬥團隊不可或缺的成員，應該儘速補正提名劉米山，讓整個團隊趕快整隊、進入戰鬥，以利年底大選。

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