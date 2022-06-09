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    藍營中市南屯區議員初選登記今截止 新人吳柏勳與老將拚民調

    國民黨台中市議員登記今截止，第7選區新人吳柏勳登記將與老將拚民調。（圖：吳柏勳提供）

    國民黨台中市議員登記今截止，第7選區新人吳柏勳登記將與老將拚民調。（圖：吳柏勳提供）

    2022/06/09 14:02

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨台中市議員第二梯次參選登記今日截止，雖然市黨部在第7選區（南屯區）僅提名2席，現任2名議員均已完成登記，南屯區新人吳柏勳今日仍前往市黨部完成登記，吳柏勳說，南屯區因開發移入不少新興人口，他會展現青年角度引進新活力，盼打拚出南屯區的新潛力，因僅提名2席，吳柏勳參選，該區將進行民調。

    國民黨台中市黨部幾經評估後，第7選區南屯區維持提名2席，現任議員劉士州及朱暖英均已在登記第一天完成手續；吳柏勳今日在10餘名支持者陪同下一起到國民黨台中市黨部完成登記。

    吳柏勳曾在台中南屯區市議員丁振嘉服務處擔任特助，也曾任國民黨黨代表、國民黨中央委員、南屯區後備軍人協會總幹事、台中夜市慈善會之副總幹事等職務，他說，雖是政治新人，但投入公共事務10年，也熟悉南屯事務，更是國民黨在南屯區久違的新面孔，南屯區有老街、萬和宮媽祖廟和彩虹眷村等歷史文化，但近幾年來，因土地重劃開發，新大樓和外來人口不斷增加移入，南屯展現發展潛力，希望能用新人的活力，替南屯打拚出新未來。

    市黨部指出，第二梯次登記將在下午4點截止，屆時會統計各區登記人數。

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