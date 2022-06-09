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    中市議會通過成立「捷運推動小組」邀請8位立委加入

    中市議員陳廷秀提案市府成立「捷運推動小組」，並具名邀請八位市籍立委加入。（記者蘇金鳳攝）

    中市議員陳廷秀提案市府成立「捷運推動小組」，並具名邀請八位市籍立委加入。（記者蘇金鳳攝）

    2022/06/09 13:13

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會今天召開大會，無黨籍市議員陳廷秀基於台中市捷運藍線遲未通過，在市議會提案請市府儘速成立「捷運推動小組」並具名邀請８位市籍的立委加入，但在討論過程中，藍綠市議員再次攻防，互控對方阻礙藍線的審查，陳廷秀強調，捷運藍線關係台中市的大眾運輸的路網，希望在立委的協助下快速通過，議長張清照宣佈通過。

    市長盧秀燕表示，樂觀其成，感謝議員這樣的提案，她說捷運是大家的捷運，希望捷運藍線加速推動，現在萬事具備，只欠中央核准，只要中央一核准，馬上啟動徵收及開工的作業，市府希望加速的推動，市議員提議很感謝很支持，捷運的推動不分黨派，地方及中央一起加入，相信會更加有力，希望中央早日核准早日徵收早日開工。

    台中市議會今天召開本會期最後一天的會議，無黨籍市議員陳廷秀提出建議中市儘速成立「捷運推動小組」，並且請中市府具名邀請轄區８位立委以及議會議員加入，以利捷運藍線進行。

    陳廷秀表示，台中市目前只有捷運綠線，中捷公司董事長林志盈曾說，要讓綠線轉虧為盈，就靠捷運藍線正式營運，其次藍線一通車可解決台灣大道的壅塞，此外橘線等其他路線才有辦法興建，民進黨有６席執政立委，尤其是海線，有立法院副院長蔡其昌及立委林靜儀，而大台中市立委每一個要跳出來協助，有利於捷運藍線的完成。

    國民黨市議員劉士州表示，詢問目前捷運藍線卡在中央是因為路線嗎？交通局長葉昭甫表示，沒有因為路線，是針對經費及路線問題，劉士州表示，請立委要督促中央，要跟交通部講，不要卡台中市的捷運，要儘速讓捷運藍線通過，他也認為把立委拉進來是好的，以免狗吠火車。

    國民黨市議員陳成添表示，立意很好，有8個立委共同市府跟立委來共同推動，台中市捷運會比較快完成。

    由於陳廷秀及劉士州都把捷運藍線的審核延宕箭指中央，引發民進黨市議員的不滿，曾朝榮表示，中捷藍線的路線更改，如為何改在正英站，為何更改林佳龍原來的路線，地下化為何高架化，市政府都說不清楚，豈能一再卸責說中中央卡地方。

    賴佳微痛批，馬英九時代就未通過藍線，是蔡英文總統選上後，林佳龍提出藍線通過，國民黨做了什麼，盧秀燕什麼也沒有提。

    「成立捷運推動小組」的連署人之一是民進黨的何敏誠，他不高興的表示，當初同意連署是完全站在為了台中市的建設，覺得立意良善才連署，但是提案人陳廷秀卻批評民進黨，非常不厚道，他希望不要有轉到政黨之爭，不要隨便指責不要製造政黨對立。

    ☆只要為台中市好 藍綠立委都願意加入☆

    立法院副院長蔡其昌表示，不只他會支持，何欣純、莊競程、黃國書、林靜儀、張廖萬堅等委員也都加入，也會全力跟中央爭取；國民黨立委江啟臣及楊瓊瓔都表示全力以赴。

    民進黨市議員曾朝榮不滿陳廷秀及劉士州說中央卡地方，批市府更改捷運藍線卻說不清楚。（記者蘇金鳳攝）

    民進黨市議員曾朝榮不滿陳廷秀及劉士州說中央卡地方，批市府更改捷運藍線卻說不清楚。（記者蘇金鳳攝）

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